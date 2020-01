Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft vorig jaar 1,3 procent meer auto's verkocht. Daarmee zou het bedrijf zijn Japanse rivaal Toyota voor kunnen blijven als 's werelds grootste autobouwer.

Wereldwijd leverde de groep Volkswagen in 2019 meer dan 10,97 miljoen wagens, zo maakte de groep, die behalve het merk Volkswagen onder andere ook de merken Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Porsche, Bentley en Bugatti omvat, dinsdag bekend.

De autobouwer merkte significante groei in de Europese markt, waar de verkoop toenam met 3,9 procent, en in Zuid-Amerika, waar er sprake was van een toename met 3,2 procent. De verkoop in Noord-Amerika en de regio Asia-Pacific daalde met respectievelijk 0,5 procent en 0,4 procent.

