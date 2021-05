Onze economie begint nog maar net de rug te rechten na de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog of een oud zeer steekt alweer de kop op: de krapte op de arbeidsmarkt.

Uit een enquête van werkgeversorganisatie Voka bij zeshonderd Vlaamse bedrijven blijkt dat twee op de drie ondernemingen moeilijk geschikt personeel vinden. Bij de grote bedrijven is dat zelfs drie op de vier.

'We zitten echt weer in de krapte op de arbeidsmarkt van voor corona', zegt gedelegeerd bestuurder van Voka Hans Maertens in een toelichting aan Kanaal Z. 'Onze bedrijven vrezen dat dit omzet kan kosten en de groei zal afremmen', klinkt het.

'Zover is het bij ons nog niet, maar het is wel knap lastig', zeggen ze bij Bilfinger in Zwijndrecht. De Duitse multinational telt bijna duizend werknemers in ons land. Het bedrijf installeert pijpleidingen en werkt mee aan de bouw van industriële installaties, voornamelijk in de chemie en petrochemie. Bilfinger is vooral op zoek naar technische profielen, vaak knelpuntberoepen.

'We hebben dit jaar honderdentien vacatures, waarvan we er nog zestig moeten invullen', zegt hr- manager Jens De Wael.

'We zijn nog op zoek naar onder anderen pijpfitters, buizenlassers, mechaniciens, stellingbouwers en isolatiemonteurs. Vacatures die we nog even moeilijk kunnen invullen als voor de crisis', aldus De Wael.

Vorig jaar wierf het bedrijf nog honderddrieëntwintig mensen aan. Ook toen was het volgens de hr-manager niet eenvoudig om die profielen te vinden.

'We hebben gelukkig een aantal mensen kunnen aanwerven uit sectoren of bedrijven die het moeilijk hadden. Een beperkt aantal, maar het was wel een meevaller', luidt het.

'Kans voor de overheid'

'Daar ligt een ongelofelijke kans voor de overheid', zegt Voka-topman Hans Maertens. 'Iedereen die spijtig genoeg het slachtoffer wordt van een herstructurering of een faillissement moeten we via opleiding en omscholing reïntegreren in onze arbeidsmarkt, bij voorkeur richting knelpuntberoepen', aldus Maertens.

Volgens de Voka-topman zit het probleem niet alleen daar. 'Een beetje tot onze verrassing blijkt dat het niet alleen gaat over de knelpuntberoepen - ondertussen zijn er al bijna tweehonderd knelpuntberoepen - maar dat het heel breed gaat, zowel voor algemene als voor specifieke functies.'

Tijd om alle zeilen bij te zetten, vindt de werkgeversorganisatie.

