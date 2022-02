Werkgeversorganisatie Voka organiseert vandaag/maandag een atypische Valentijnsactie. Meer dan 100 CEO's gaan op date met Vlaamse jongeren, die op die manier geïnspireerd en ondersteund worden om door te groeien naar het bedrijfsleven.

De jongeren zijn allemaal geselecteerd door A Seat At The Table (ASATT), een mentoring- en leiderschapsprogramma voor jongeren, studenten en jonge professionals. Tijdens het gesprek van een uur wisselt zowel de CEO als de jongere ervaringen uit en dagen ze elkaar uit met stellingen over maatschappij en economie.

Onder meer de CEO's van Jan De Nul, Nokia Bell, Elia, DAF trucks, Futech, Cargill R&D Europe en Voka nemen deel aan de Valentijnsdates. Er worden zowel fysieke als digitale meetings ingepland.

