Voka is opgelucht dat er eindelijk een federale regering is, maar de Vlaamse ondernemersorganisatie plaatst wel vraagtekens bij de ambitie van het regeerprogramma. De Vlaamse ondernemingen hebben nood aan een ambitieuzer sociaal-economisch beleid, dixit Voka.

'De Vlaamse ondernemingen vroegen een sterke regering met een stevig relancebeleid en grondige hervormingen voor de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en staatsstructuur. Want naast de coronacrisis blijft de nood aan oplossingen voor het klimaat en de vergrijzing, worden we geconfronteerd met de brexit en moeten we onze overheidsuitgaven beheersen', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens woensdag in een persbericht.

'Maar in plaats van grondige hervormingen zien we vooral recurrente uitgaven die de facturen voor de toekomst verzwaren. De transformaties die we met Voka vooropstelden in ons 'Plan Samen Groeien' vinden we te weinig terug.' Daarbij haalt Voka bijvoorbeeld hervormingen om de arbeidsmarkt meer flexibel te maken aan, net als een hervorming van de zorg en investeren in een 'digitale, duurzame en gezonde economie'. Die elementen bespeurt Voka te weinig.

Zo'n lange periode in de zoektocht naar een nieuwe federale regering, bijna 500 dagen, is voor Voka niet meer voor herhaling vatbaar. 'We hebben te lang moeten wachten op een bestuursploeg en kijken uit naar de regeling die zo'n tergend traag en moeilijk formatieproces in de toekomst moet voorkomen', dixit Hans Maertens.

In afwachting van de staatshervorming verwachten we dat het federaal niveau het Vlaams beleid en haar investeringsplan “Vlaamse veerkracht” versterkt en niet tegenwerkt. #vivaldi #begov #regeerakkoord https://t.co/oidT79V4IM — Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen (@vokavzw) September 30, 2020

Voorts klinkt het dat de aanpak van de coronacrisis een eerste toetssteen is van het nieuwe regeerakkoord. Voka is hier tevreden met bijvoorbeeld de aanstelling van een coronacommissaris en de aangekondigde maatregelen bieden 'het perspectief om gezondheid, sociale leefbaarheid en economische haalbaarheid te combineren' zoals Voka vroeg.

Ook vreest de Vlaamse werkgeversorganisatie een aantal bijkomende lasten voor de ondernemingen rond arbeidsorganisatie. Ook 'wordt de competitiviteit van onze ondernemingen bedreigd via een achterpoortje op de wet van 1996'.

Voka is tot slot tevreden met het perspectief van een nieuwe staatshervorming, maar waarschuwt dat die geen dode letter mag blijven. Een staatshervorming is nodig zodat de deelstaten de hefbomen in handen krijgen om eigen beleid te voeren, bijvoorbeeld rond de arbeidsmarkt. De ondernemeringsorganisatie steekt ook de hand uit naar toekomstig premier Alexander De Croo en zijn regering om samen te werken 'om een echt relance- en transformatiebeleid op gang te brengen', niet alleen voor het sociale en ecologische, 'maar ook voor het economische'.

