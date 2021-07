In de zomer zijn heel wat bedrijven en overheidsinstanties niet bereikbaar tijdens hun vakantieperiodes. De Brusselse startup voices.be maakt professioneel telefonische antwoorden, ingesproken door de mooiste bekende stemmen van ons land.

Aan het lijntje gehouden worden door een kille robotstem is allesbehalve klantvriendelijk. Maar liefst 9 op de 10 Vlamingen ergert zich aan een slecht verstaanbare telefoonbegroeting of inefficiënte en verwarrende doorschakelmenu's, zeker tijdens de zomermaanden. De Brusselse startup voices.be biedt zelfstandigen en bedrijven nu de mogelijkheid hun telefoonbegroetingen te laten inspreken door een bekende radio- of televisiestem.

'Ondernemers beseffen dat de "strijd om de consument" vandaag meer dan ooit draait om klanttevredenheid en een perfecte gebruikerservaring. Ze willen een mooi logo, een piekfijne website en een aantrekkelijke etalage. Maar daar hoort ook een warme, uitnodigende telefoonstem bij', zegt Johfrah Lefebvre, founder van voices.be en zelf een bekende voice-overstem.

Radiopresentatoren

Het platform is gericht op bedrijven waarvan de zaakvoerders of medewerkers vaak onderweg zijn. Denk daarbij aan IT-bedrijven, loodgieters, immo- en verzekeringsmakelaars, aannemers. Een uniek 'auditief visitekaartje' bestellen, is heel eenvoudig. Op het platform kan je kiezen uit verschillende stemmen, onder wie enkele presentatoren van Radio 1, Studio Brussel of Canvas.

'Voicemails inspreken voelt alsof je een levend visitekaartje aan het maken bent voor iemand', zegt Stubru-presentatrice Kirsten Lemaire. 'Niks vervelender dan een bericht te horen dat nauwelijks verstaanbaar, te snel of te verveeld is ingesproken. En waarbij je je als klant niet aangesproken of niet welkom voelt. Ik vind het een fijne gedachte dat mijn stem nu mensen verwelkomt. En verder helpt. Voor een bedrijf is het een snelle, makkelijke en betaalbare oplossing.' Ook de stemmen van onder meer Radio 1-presentator Korneel De Clercq en zangeres Laura Groeseneken (Sennek) zijn beschikbaar.

Het principe is overigens heel simpel: je stuurt je tekst door, bestelt en de volgende morgen ontvang je een mailtje met een downloadlink in het juiste formaat voor de telefooncentrale.

Bij de premier en Tesla

De Brusselse start-up werd vorig jaar gelanceerd als coronaproject. Intussen krijgt het bedrijf intensieve begeleiding van Start it@KBC. Sinds de start deden al meer dan 1.000 telefooncentrales een beroep op de diensten van het bedrijf. Recent sprak het de voicemail in van de Vlaamse Justitiehuizen en de Kanselarij van de Eerste Minister. Maar ook wie een afspraak wil maken voor een covid-vaccin of naar Tesla of Samsung belt, krijgt een stem van voices.be aan de lijn.

Ondertussen gaat voices.be ook op zoek naar de mooiste stemmen in de omliggende landen en lopen er gesprekken en samenwerkingen met enkele grote telecomoperatoren.

