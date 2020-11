De Vlaamse overheid heeft al 5574 hinderpremies van bedrijven teruggevorderd, samen goed voor 43,3 miljoen euro.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De cijfers komen van het kabinet van Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V), dat extra inspecteurs op pad stuurde.

De hinderpremie was beschikbaar voor ondernemingen die tijdens de eerste lockdown verplicht de deuren moesten sluiten omwille van het coronavirus of voor minstens 60 procent omzetverlies hadden. Ze konden toen 4000 euro netto steun aanvragen. Maar niet iedereen voldeed aan de voorwaarden toen de premie toegekend werd.

'Terugvorderingen zijn er vooral voor bedrijven die hun fysieke locaties niet verplicht moesten sluiten, die meerdere premies hebben aangevraagd op hetzelfde adres of ondernemingen die niet gesloten bleken', klinkt het bij het kabinet.

Eerder deze maand was er nog commotie toen bleek dat ook de koetsiers in Brugge de hinderpremie moesten terugbetalen. Maar nadien oordeelde het kabinet dat ze de premie toch mochten houden.

