FIT, het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen, wil met het grootschalig marketingoffensief de sector lokaal promoten, maar vooral investeerders en bedrijven ronselen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk en Nederland. De campagne, met een budget van 610.000 euro, loopt tot 5 juli.FIT wijst erop dat het internationaal potentieel en het economische belang van de sector als pijler voor welvaart en jobcreatie niet te onderschatten is. Ook de timing van de campagne is passend. Door covid staan zakenreizen, beurzen en handelsmissies op een lager pitje, terwijl de zakenwereld sneller dan ooit digitaliseert. Dat vereist andere methodes om Vlaamse spelers in het buitenland te helpen groeien en internationale spelers naar Vlaanderen aan te trekken. Daarom wordt de imagocampagne digitaal uitgerold met www.teamvesalius.com en www.flanders360.com als online uitvalbasis.Dat de campagne focust op de VS, het VK, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk en Nederland, heeft trouwens zo zijn redenen. Het zijn topregio's voor lifesciences, en in de meeste markten heeft FIT al een zogenaamd science & technology office dat naar opportuniteiten speurt.In het geval van het VK, is er nog een andere reden: brexit, wat opportuniteiten creëert om innovatieve bedrijven aan te trekken van over het Kanaal. Ook ondernemingen uit andere markten die vestigingen hebben in het VK maar een verhuis naar de EU overwegen, behoren tot de doelgroep. De campagne moet Vlaanderen dus promoten als betrouwbare investeringslocatie in post-brexittijden.FIT plant de komende maanden en jaren overigens soortgelijke campagnes voor andere Vlaamse topsectoren: food, smart logistics, solution-driven engineering & technology en sustainable resources, materials & chemistry. Zij vormen de speerpunten van Vlaanderen Versnelt, de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie die FIT coördineert.De aftrap voor de campagne werd dinsdagavond gegeven door Vlaams minister-president Jan Jambon in Leuven. "Sinds de coronacrisis onderscheidt Vlaanderen zich meer dan ooit als een toplocatie voor lifesciences & health", stelt Jambon. "Het voorbije jaar heeft onze regio bewezen dat ze een sleutelrol speelt in de ontwikkeling en productie van vaccins en de strijd tegen het coronavirus. Denk maar aan de cruciale bijdragen van spelers als VIB, Brussels Airport en de Pfizer-site in Puurs. Met deze campagne willen we elke Vlaming daarvan bewustmaken en een zelfverzekerde mentaliteit aanmoedigen. Ook de boodschap voor de internationale zakenwereld is helder: Vlaanderen is de place to be voor buitenlandse bedrijven en investeerders in lifesciences en andere hoogtechnologische domeinen." In combinatie met de imagocampagne rolt FIT dus ook een digitaal platform uit, Virtual Tours, waarbij bezoekers via www.flanders360.com een interactieve 3D-kaart met topspelers uit de Vlaamse lifesciences & health-sector ontdekken. "Met Virtual Tours en de bijhorende promotie zetten we Vlaanderen in de verf bij een breed maar relevant internationaal publiek", zegt Claire Tillekaerts, CEO van FIT.De campagne werd mee opgezet door het productiehuis B.U.T. en het marketingbureau Bridgeneers.