De Vlaamse Zorginspectie heeft twee weken geleden op één dag inspecties uitgevoerd in zeven woonzorgcentra van Orpea. Zo wil ze een zicht krijgen op de huidige manier van werken binnen de groep die in Frankrijk onder vuur ligt, schrijft De Standaard woensdag.

Alle woonzorgcentra mogen om de drie jaar het bezoek van een inspecteur verwachten. Bij acht van de 24 Orpea-vestigingen in Vlaanderen bleek dat niet binnen die tijdsspanne gebeurd te zijn. Op 3 februari besloot de Vlaamse Zorginspectie daarom tot een inhaal­manoeuvre: ze stuurde inspec­teurs naar zeven Orpea­vestigingen, in de achtste was een inspectie onmogelijk vanwege een covid-uitbraak. De inspecties werden op dezelfde dag uitgevoerd, om te voor­komen dat het ene woonzorg­centrum personeel zou inboeken op de planning van het andere. Dat gebeurde eerder bij Orpea-vestigingen die met een tekort aan personeel kampten, zegt Bart Croes, de woordvoerder van het kabinet van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Los van de inspecties die twee ­weken geleden plaatsvonden, staan twee van de 24 Vlaamse ­Orpea-vestigingen, de woonzorgcentra Park Lane in Antwerpen en James Ensor in Oostende, al sinds eind vorig jaar onder verhoogd ­toezicht, nadat er bij onaangekondigde controlebezoeken tekorten waren vastgesteld. Zo was er in Park Lane geen verpleegkundige aanwezig tijdens de nacht, wat nochtans verplicht is. De tekorten bij Park Lane zouden niet alleen het personeel betreffen, maar ook de zorgdossiers, die onvoldoende ingevuld waren.