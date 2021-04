De werkloosheidsgraad in Vlaanderen is in maart onder de 6 procent gezakt, voor het eerst sinds maart vorig jaar. Dat zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Vlaanderen telde in maart 183.207 werkzoekenden, 1,6 procent minder dan een jaar eerder. Dat is het laagste aantal sinds de start van de coronacrisis, aldus Crevits. Alleen in Vlaams-Brabant steeg het aantal werkzoekenden op jaarbasis nog.

De Vlaamse werkloosheidsgraad daalde naar 5,9 procent. De coronapiek was er in augustus vorig jaar, met een werkloosheidsgraad van 6,85 procent. Toen waren er ruim 213.000 werkzoekenden.

Een punt van bezorgdheid is de toename van het aantal werkzoekenden dat al 1 tot 2 jaar op zoek is naar een job. Zij waren in maart met 37.486, of bijna 23 procent meer dan in maart vorig jaar. Ook het aantal werkzoekende 60-plussers - ruim 23.000 - ligt nog fors hoger (+7,8 %) dan een jaar geleden.

Tijdelijke werkloosheid

Crevits noemt de dalingen in een persbericht goed nieuws, 'maar we moeten heel alert blijven'. Want de reële impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zal nog moeten blijken. Die impact wordt vertraagd door de overheidssteun aan bedrijven die door de crisis worden getroffen en door het systeem van tijdelijke werkloosheid. De tijdelijk werklozen worden niet meegeteld in de werkzoekendencijfers.

Ook in Wallonië lag het aantal werkzoekenden in maart lager dan een jaar eerder. Zij waren nog met 202.978, 0,2 procent minder dan in maart 2020, zo deelde de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem aan. De Waalse werkloosheidsgraad bedraagt 12,7 procent.

Uitzondering Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er wel nog een stijging. Het gewest telde eind maart 91.018 werkzoekenden, 2,8 procent meer dan in maart vorig jaar, aldus de arbeidsbemiddelaar Actiris. De werkloosheidsgraad staat er op 16,2 procent.

Het grootste knelpunt op de Brusselse arbeidsmarkt blijven de jongeren (tot 25 jaar). De jongerenwerkloosheidsgraad in het gewest staat op 25,5 procent. Concreet gaat het om 9.330 jongeren die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar geen job hebben, of ruim 10 procent meer dan in maart 2020.

Vlaanderen telde in maart 183.207 werkzoekenden, 1,6 procent minder dan een jaar eerder. Dat is het laagste aantal sinds de start van de coronacrisis, aldus Crevits. Alleen in Vlaams-Brabant steeg het aantal werkzoekenden op jaarbasis nog. De Vlaamse werkloosheidsgraad daalde naar 5,9 procent. De coronapiek was er in augustus vorig jaar, met een werkloosheidsgraad van 6,85 procent. Toen waren er ruim 213.000 werkzoekenden. Een punt van bezorgdheid is de toename van het aantal werkzoekenden dat al 1 tot 2 jaar op zoek is naar een job. Zij waren in maart met 37.486, of bijna 23 procent meer dan in maart vorig jaar. Ook het aantal werkzoekende 60-plussers - ruim 23.000 - ligt nog fors hoger (+7,8 %) dan een jaar geleden. Crevits noemt de dalingen in een persbericht goed nieuws, 'maar we moeten heel alert blijven'. Want de reële impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zal nog moeten blijken. Die impact wordt vertraagd door de overheidssteun aan bedrijven die door de crisis worden getroffen en door het systeem van tijdelijke werkloosheid. De tijdelijk werklozen worden niet meegeteld in de werkzoekendencijfers. Ook in Wallonië lag het aantal werkzoekenden in maart lager dan een jaar eerder. Zij waren nog met 202.978, 0,2 procent minder dan in maart 2020, zo deelde de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem aan. De Waalse werkloosheidsgraad bedraagt 12,7 procent. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er wel nog een stijging. Het gewest telde eind maart 91.018 werkzoekenden, 2,8 procent meer dan in maart vorig jaar, aldus de arbeidsbemiddelaar Actiris. De werkloosheidsgraad staat er op 16,2 procent. Het grootste knelpunt op de Brusselse arbeidsmarkt blijven de jongeren (tot 25 jaar). De jongerenwerkloosheidsgraad in het gewest staat op 25,5 procent. Concreet gaat het om 9.330 jongeren die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar geen job hebben, of ruim 10 procent meer dan in maart 2020.