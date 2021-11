Eind oktober waren er in Vlaanderen 185.833 werkzoekenden zonder werk. Dat is het laagste aantal ooit, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Vacatures raken steeds moeilijker ingevuld.

In vergelijking met oktober vorig zijn er nu zowat 32.000 werkloze werkzoekenden minder. Tegenover september is er een daling met bijna 7.000 werkzoekenden. De werkzoekendengraad is met 5,8 procent ook gezakt naar het laagste niveau ooit.

Minister Crevits vindt dat een goed signaal, maar vacatures raken intussen wel moeilijker ingevuld. 'Daarom stellen we alles in het werk om mensen op te leiden, kansen te geven op nieuwe uitdagingen en gaan we strikter toezien op mensen die een aanbod krijgen via VDAB, zo willen we de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken', aldus de minister.

