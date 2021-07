De Vlaamse regering heeft al 78 miljoen euro aan onterechte coronasteun voor bedrijven en zelfstandigen teruggevorderd. Dat schrijven de Mediahuis-kranten woensdag. Om alle dossiers te kunnen bekijken, gaat Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) het aantal inspecteurs verdubbelen.

Bedrijven die door de coronacrisis in de problemen kwamen, konden een beroep doen op coronasteun van de Vlaamse overheid. In het totaal kreeg de Vlaamse regering meer dan 622.000 aanvragen, goed voor meer dan 2,4 miljard euro.

Alleen blijkt dat die steun niet altijd terecht werd toegekend. Het gaat dan bijvoorbeeld over ondernemingen die niet over een fysieke vestiging beschikken of geen omzetverlies van 60 procent kunnen bewijzen.

Uit cijfers van het Vlaams Agentschap Innoveren en ­Ondernemen (VLAIO) blijkt dat de steun in meer dan 10.000 dossiers al werd teruggevorderd, voor een totaalbedrag van 78 miljoen euro. Daarvan werd al 38,5 miljoen effectief geïnd.

Omdat nog maar 2,5 procent van alle aanvragen werd gecontroleerd, gaat Crevits het aantal inspecteurs verdubbelen van 15 naar 30. 'De bescherming voor wie het nodig had, was heel belangrijk, maar wie misbruik heeft gemaakt, moet die steun terugbetalen', ­benadrukt Crevits.

