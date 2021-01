Bedrijven die in het verleden financiële steun hadden gekregen van de Limburgse Reconversie Maatschappij, kunnen om juridische redenen geen aanspraak maken op de achtergestelde coronaleningen van Vlaanderen. De Vlaamse regering voert nu een kapitaalverhoging van 5 miljoen euro bij de LRM. Zo kan die zelf een extra overbruggingsfinanciering geven aan de bedrijven waarin ze participeert.

Vlaams Parlementslid Rita Moors (N-VA) had deze week bij de nieuwssite Made In Limburg aangekaart dat de bedrijven die kapitaal hebben opgehaald of geld hebben geleend bij LRM, met een handicap zaten. Een van de steunmaatregelen van de Vlaamse regering om de coronacrisis te milderen, zijn achtergestelde leningen. Die worden uitgegeven door de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV). Dat is naast de LRM het andere grote overheidsfonds in Vlaanderen. Vlaams minister voor Economie Philippe Muyters had in de vorige legislatuur met LRM en PMV afgesproken dat zij zoveel mogelijk uit elkaars vaarwater zouden blijven. Die afspraak was een potentieel juridisch obstakel voor de 260 bedrijven waar LRM in participeert of geld aan had geleend in de tijden voor corona. Zij kunnen daardoor geen aanspraak maken op de achtergestelde coronaleningen die Vlaanderen via PMV ter beschikking. PMV heeft in 2020 al 1255 aanvragen gekregen. Volgens het kabinet van Vlaams voogdijminister Hilde Crevits samen goed voor 442 miljoen euroCrevits, die onder meer bevoegd is voor Economie, heeft vandaag het fiat gekregen op de ministerraad voor een kapitaalverhoging van 5 miljoen euro voor LRM. Die investeringsmaatschappij kan met die extra buffer nu ook achtergestelde leningen verlenen aan haar portefeuillebedrijven, tegen dezelfde voorwaarden als PMV.Die achtergestelde leningen van LRM hebben dus ook een termijn van drie jaar. De geleende bedragen mogen tussen de 25.000 en 4,3 miljoen euro liggen. De noodfinanciering is bedoeld voor beloftevolle tech- en groeibedrijven, kmo's en zelfstandigen. LRM is net als PMV een actieve speler in die eerste twee categorieën, die sterk lijden onder de coronacrisis. Zeker in de sector van tech- en groeibedrijven kunnen veel beloftevolle spelers in de problemen komen. Bedrijven die na de coronacrisis wel tot sterke bedrijven kunnen uitgroeien.Communicatiedirecteur Jeroen Bloemen van LRM verwacht geen stormloop. "LRM ondersteunt zo'n 260 bedrijven, maar ik verwacht dat slechts een handvol die mogelijkheid serieus gaat bekijken. Er zijn nog andere manieren om de buffers te versterken en de situatie verschilt van bedrijf tot bedrijf. Sommige kunnen in deze moeilijke tijden bij wijze van spreken nog zelf hun broek ophouden, andere hebben nu al een oplossing met een bank kunnen regelen. Maar een minderheid van onze bedrijven zal die nieuwe achtergestelde leningen wel kunnen gebruiken en we gaan hen daarmee kunnen helpen. Daar zijn we heel blij mee."