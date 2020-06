De Vlaamse overheid koos elf dienstverleners die de komende vier jaar een budget van 90 miljoen euro krijgen om ondernemers in Vlaanderen te helpen en innovatie te stimuleren. Agoria, Sirris en imec.istart slaan daarbij de handen in elkaar. Thema's als cyberveiligheid en sociaal ondernemen krijgen meer aandacht.

Ondernemers, van de starter van de eenmanszaak om de hoek tot de oprichter van het snelgroeiende techbedrijf dat meteen wereldwijd verkoopt, kunnen in Vlaanderen terecht bij een heel netwerk van ondersteunende diensten. Ze krijgen begeleidingsadvies op maat, gaan naar evenementen, volgen infosessies, nemen deel aan handelsmissies en gebruiken allerlei tools. Zeker ondernemers van snel evoluerende start-ups zoeken vaak de hulp van acceleratoren en andere groeiversnellers.

De overheid organiseert al deze activiteiten en programma's niet zelf, maar schrijft om de vier jaar een opdracht uit, waarvoor organisaties zich kandidaat kunnen stellen. De opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio), dat valt onder de bevoegdheid van minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V). Voor de betrokken dienstverleners was het tot vandaag nagelbijten om te zien of hun project het haalde. Sommige organisaties halen een belangrijk deel van hun werkingsmiddelen uit deze subsidies.

Sinds 2016, toen de vorige ondersteuningsmaatregelen voor ondernemend Vlaanderen, werden bekendgemaakt, is zeker het ecosysteem voor start-ups en scale-ups sterk geëvolueerd. In de loop der jaren was het aanbod versnipperd geraakt en bij het uitschrijven van de nieuwe opdracht stimuleerde de overheid kandidaat-dienstverleners om samen te werken rond vier 'percelen'. Die vier zijn ondernemerschap stimuleren, ondernemers begeleiden tijdens kantelmomenten, ambitieuze groeibedrijven selectief begeleiden en, tot vierde, lerende netwerken creëren om de bedrijfsvoering te vernieuwen en nieuwe technologie in gebruik te nemen.

Scale-ups

Voor het derde perceel, de selectieve begeleiding van groeibedrijven, vormen drie organisaties een consortium: imec, Agoria en Sirris. Met imec.istart heeft onderzoekscentrum imec, gespecialiseerd in nano-electronica en digitale technologie, al een acceleratieprogramma dat internationaal in de prijzen viel als een van 's werelds beste universiteitsacceleratoren. Agoria vertegenwoordigt een kleine 2000 bedrijven uit de technologische industrie en Sirris is het Belgische kenniscentrum voor technologie. Agoria en Sirris vormen al enkele jaren de drijvende kracht achter Scaleup Vlaanderen, een coachingtraject voor techbedrijven die al wat verder staan in hun ontwikkeling. Het aanbod van Imec.istart en Scaleup.Vlaanderen sluit zo mooi op elkaar aan.

Die complementariteit en dat start-ups en scale-ups internationaal helpen groeien een aandachtspunt blijft, heeft Agoria, imec.istart en Sirris doen besluiten om de handen in elkaar te slaan, zegt Frederik Tibau, expert Digital Innovation & growth bij Agoria: "De ervaring die de drie partners de voorbije jaren hebben opgedaan is van onschatbare waarde om onze digitale groeibedrijven verder vooruit te helpen. Het nieuwe begeleidingsprogramma van het consortium zet een turbo op Scaleup Vlaanderen. We gaan verder met de coachingtrajecten, maar voegen er ook specifieke masterclasses rond onderwerpen aan toe zoals internationalisering, naar de markt gaan, hr en legal (de juridische aspecten van het ondernemerschap, nvdr), net als technologiescreenings, matchmakingevents, internationale missies, etcetera. Het wordt het meest complete programma voor start-ups en scale-ups in Vlaanderen."

Diversiteit

Een ander voorbeeld zo'n samenwerkingsverband is dat tussen Netwerk Ondernemen, waar ervaren rotten jonge ondernemers helpen, en Start it@ kbc, de grootste accelerator van het land met kantoren in zes steden. Volgens Gert Gijbels, CEO van Netwerk Ondernemen, is de samenwerking met Start it een logische keuze. "Onze communities overlapten al voor veertig procent, we hebben dezelfde waarden. Zo vragen we geen equity in ruil voor onze begeleiding. We hebben elkaar de afgelopen jaren gevonden en samen kunnen we onze programma's nog uitbreiden. We zullen bijvoorbeeld een Women In Tech-programma lanceren." Vrouwen zijn nog altijd zwaar ondervertegenwoordigd als oprichter van een start-up.

In totaal koos Vlaio elf officiële dienstverleners. Naast de al vernoemde imec, Agoria, Sirris en Netwerk Ondernemen, zijn onder meer zelfstandigenorganisaties als Unizo en NSZ en werkgeversorganisatie Voka. Starterslabo is de naam waaronder de Vlaamse Activiteitencoöperaties mensen helpen om hun ondernemersdroom te realiseren. Scale-ups.eu is onder meer mee de drijvende kracht achter technologiefestival SuperNova en The Big Score, waar scale-ups internationale investeerders ontmoeten.

Zijn er ook bij: Netwerk voor Innovatieversnelling in de Bouw, volwassenonderwijscentrum Syntra West en Verso. Dat Verso erbij is, is nieuw. Het is de werkgeversorganisatie voor sociale ondernemingen. De elf dienstverleners krijgen vier jaar lang een gezamenlijk budget van 22,5 miljoen euro van Vlaio. Die elf kunnen zelf ook andere dienstverleners bij hun projecten betrekken, zo werkt Netwerk Ondernemen dus samen met Start it@kbc. Er zijn ook dienstverleners die in 2016 wel werden gekozen, maar dit keer uit de boot vielen.

Cyberveiligheid

Minister Hilde Crevits legt enkele nieuwe accenten in vergelijking met haar voorganger op haar departement, Philippe Muyters (N-VA). Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor cyberveiligheid, geen toeval na het stijgend aantal cyberaanvallen. Met Cyber Hacking Demo zal aan ondernemers live getoond worden hoe hackers digitaal inbreken en hoe je je bedrijf kunt beveiligen. Ook nieuw is het Innovatieforum, waar bedrijven kennis en expertise kunnen uitwisselen. De bedoeling is om kmo's te stimuleren de nieuwste technologie te omarmen. Er is ook meer aandacht voor de circulaire economie en sociaal ondernemen. Zo is er een project om NEET-jongeren (ze gaan niet naar school, hebben geen werk en volgen geen opleiding) hun talenten als ondernemer te laten ontdekken. Ook opvallend is dat het nieuwe project 'Zeker van je Zaak' starters en kleine ondernemingen wil coachen via berichtenapp Whatsapp.

In de aflopende opdracht van 2016 tot 2020 bereikte de dienstverlening ruim 10.000 ondernemers per jaar. Zeker de afgelopen maanden, toen de vierjarige opdracht afliep, bewezen de dienstverleners hun nut met hulp aan ondernemers die het moeilijk kregen door de coronacrisis. Die crisis het hoofd bieden, zal ook de komende jaren een belangrijk thema blijven bij de projecten van de dienstverleners. "Het is nu meer dan ooit nodig om onze ondernemers te ondersteunen om de gevolgen van de coronacrisis te overwinnen", zegt minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits in het persbericht. "Om sterker uit de crisis te komen, moeten we ondernemers nog beter helpen starten, innoveren, digitaliseren, exporteren en energiezuiniger worden. Deze dienstverlening is belangrijker dan ooit, want we willen door de crisis geen generatie ondernemers verloren zien gaan."

