Rein4ced heeft 12 miljoen euro opgehaald voor de uitbreiding van zijn Leuvense productiefaciliteit en van zijn team. Het jonge bedrijf maakt impactbestendige, lichtgewicht fietskaders uit zelf ontwikkeld composietmateriaal, en heeft al enkele contracten met Europese fietsproducenten op zak. Het verse kapitaal komt van de bestaande investeerders Finindus, The Innovation Fund, KU Leuven, Gemma Frisius en Capricorn Partners, en van twee nieuwe aandeelhouders: Vlaams investeringsfonds PMV en Invest For Jobs (IFJ).

Rein4ced startte zijn productielijn in 2019 met een ambitie om marktleider te worden met de productie van lichtgewicht en duurzame fietsframes voor de Europese fietsmerken. Het ontwikkelde hiervoor een gepatenteerde oplossing voor een klassiek probleem bij met koolstofvezel versterkte composieten: het optreden van brosheid en de kans op onvoorziene en plotse breuken van het materiaal. Feather, de naam die Rein4ced gaf aan het eigen hybride composiet, bevat kleine hoeveelheden staalvezels op specifieke plaatsen in het materiaal. Het nieuwe composietmateriaal gedraagt zich hierdoor bijna als een metaal, maar heeft het gewicht van koolstofvezelcomposiet.

Vandaag worden fietskaders grotendeels geproduceerd in Azië. Maar corona heeft de logistieke keten in de fietsbranche getackeld, wat leidt tot lange leveringstermijnen. Rein4ced wijst erop dat het nu al heeft bewezen dat het mogelijk is om de productie van kaders op een duurzame manier naar Europa terug te brengen. "Vandaag zitten we nog aan de kop van het peloton aangezien we een technische voorsprong hebben", meldt Michaël Callens, co-oprichter en CEO van Rein4ced. "Maar we zijn ons bewust dat de strategische drijfveren om de waardeketen volledig te heroriënteren richting Europa een nog grotere vraag zal creëren waarop we ons moeten voorbereiden. We zien dat vooral het e-bikesegment zeer sterk in opmars is op verschillende niveaus: van sportieve mountainbikes tot speedpedelecs. Het is ook vanuit deze segmenten dat we vandaag de meeste aanvragen krijgen en dat we ook het verschil kunnen maken met onze lokale productie en het innovatieve materiaal."

Callens verwijst daarbij naar het Slovaakse fietsmerk Kellys Bicycles, dat met Rein4ced samenwerkt aan een e-mountainbike. "Kellys heeft als een van de eerste een doorgedreven evaluatie van zijn productgamma en zijn supply chain gemaakt en ingezien dat in het veranderende klimaat een nauwe samenwerking met ons zeer veel voordelen biedt", aldus Callens.

Naast technische uitbreidingen en verbeteringen is het aantrekken en ontwikkelen van lokaal talent de allerhoogste prioriteit voor Rein4ced. Het bedrijf wil naar eigen zeggen verder investeren in het team om zowel te kunnen bijdragen aan de huidige uitlevering van commerciële producten, maar ook om op langere termijn te werken aan de verdere opschaling van de productie van fietskaders in Europa.

