Sereni is in 2016 opgestart en in korte tijd uitgegroeid tot een toonaangevende koepelorganisatie van 45 begrafenisondernemers. "Het is onze missie de uitvaartsector uit de schaduw te laten treden", aldus CEO Bram Coussement.

Onder meer de snelle ontkerkelijking heeft geleid tot een verschraling van de uitvaartcultuur. Sereni, de Antwerpse koepelorganisatie van uitvaartondernemers, wil die evolutie een halt toeroepen. "Onze missie bestaat erin de uitvaartcultuur opnieuw te verrijken. Een uitvaart moet een totaalbeleving zijn. Dat vergt een persoonlijke en professionele benadering", zegt Bram Coussement, de CEO van Sereni.

Zeker in de westerse maatschappij rust er nog een groot taboe op de dood en het rouwproces. "De rol van de klassieke kistenmaker is stilaan uitgespeeld, vandaag bestaat de uitvaartzorgsector steeds meer uit professionele ondernemers die een complete dienstverlening aanbieden. Daardoor kan het rouwproces veel vlotter en menselijker verlopen", benadrukt Bram Coussement.

Sereni wil dat de uitvaartzorgsector uit de schaduw treedt en profileert zich graag als een van de pioniers. De dienstverlening bestaat uit verschillende dimensies. "Bij een overlijden moeten de nabestaanden naast een zware emotionele klap, vaak ook een administratieve dreun verwerken. Maar op dat moment is dat het laatste waar ze op zitten te wachten", weet Bram Coussement uit ervaring. "Onze mensen helpen hen bij de afhandeling van het administratieve kluwen met overheden, banken, contracten met nutsbedrijven en telecomproviders, enzovoort."

Daarnaast begeleidt het team van Sereni de nabestaanden bij de uitwerking van een gepaste uitvaartdienst. Dat begint met het uitschrijven en de opmaak van het drukwerk. "Bij een overlijden is het waardevol om een persoonlijk stukje geschiedenis na te laten", aldus Bram Coussement. "Ook bij de dienst zelf komt heel wat kijken. Een modern uitgeruste zaal met een goede akoestiek en comfortabel meubilair is belangrijk. Steeds vaker krijgen we de vraag om de dienst te livestreamen voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn."

Empathie

Om de nabestaanden op een gepaste manier te ontzorgen, heb je gespecialiseerde medewerkers nodig. "Daarin is de meerwaarde van Sereni gelegen", zegt Bram Coussement. "Door zich aan te sluiten bij ons netwerk kunnen de uitvaartondernemers gebruikmaken van centrale ICT-platformen, wachtdiensten onder elkaar verdelen, personeel uitwisselen en expertise delen. Op die manier hebben ze meer tijd en ruimte om hun klanten een persoonlijke aanpak te garanderen. Ook na de overdracht van hun zaak behouden ze dus een grote autonomie."

Door de jaren heen heeft Sereni een team uitgebouwd met heel wat expertise in verschillende domeinen. "Zorgkundigen, ingenieurs, advocaten, programmeurs enzovoort", somt Coussement op. "We rekruteren mensen uit verschillende sectoren met uiteenlopende achtergronden. Wel zijn het altijd mensen met een hoge graad van empathie, want dat is cruciaal in de uitvaartzorg. We investeren heel veel in de opleiding van onze mensen. We beschikken daartoe over onze eigen Sereni Academy."

Netwerk

De uitvaartsector telt heel wat familiebedrijven. In 2016 sloegen enkele ondernemers de handen in elkaar met de Antwerpse begrafenisondernemer Bruno Quirijnen om samen de koepelorganisatie Sereni op te richten. Het ging om Vermec, het investeringsvehikel van de familie van Michel Verhaeren, en Amaury Hendrickx, de medeoprichter van de hamburgerketen Ellis, de Trends Gazellen Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven in 2018 in Oost-Vlaanderen.

Enkele lokale uitvaartondernemers durfden het aan hun bedrijf over te laten aan Sereni en in het innovatieve concept te stappen. Ze bleven wel aan boord om hun zaak uit te baten. Intussen bestaat het netwerk uit 45 uitvaartondernemers verspreid over Vlaanderen, Brussel en sinds het najaar van 2020 ook Wallonië.

"We blijven uitkijken naar nieuwe partners", zegt Bram Coussement. "Belangrijk is dat de bedrijfscultuur past bij de onze. Geen enkel bedrijf is te groot of te klein om zich bij ons aan te sluiten. We kijken vooral naar het potentieel. Tegen eind dit jaar zullen we een marktaandeel van zowat 10 procent hebben. Onze ambitie reikt voorbij 20 procent."

