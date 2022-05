AsterX Dranken kwam de coronacrisis zonder al te veel kleerscheuren door. Het familiebedrijf nam de Antwerpse drankenhandel Gagelmans over, waardoor het er 300 horecazaken bijkreeg.

De familie Devrieze heeft een zwaar weekend achter de rug. Een jaar na de overname van de drankenhandel De Kievit heeft ze de winkel in Heist-op-den-Berg helemaal heringericht. "We zijn begonnen op zaterdagavond en hebben daarna bijna dag en nacht doorgewerkt om alles zo snel mogelijk rond te krijgen", zegt Ruben Devrieze, bestuurder bij AsterX Dranken en verantwoordelijk voor de winkels. "Onze vestiging is nu een pak efficiënter ingericht. Het assortiment van zowel de bieren als de wijnen is verdubbeld."

Doe-het-zelfzaak

Klussen en verbouwen zit in het DNA van de familie Devrieze. Grootvader Aster begon in 1959 met een zaden- en plantenhandel, die later uitgroeide tot een doe-het-zelfzaak. Meer dan tien jaar geleden kwam die in handen van de winkelketen Hubo. Eerder was de familie al begonnen met een importzaak van Zuid-Afrikaanse wijnen en in 2015 maakte ze helemaal de overstap naar de drankenbusiness door in Rumst een drankenhandel op te starten. Later verhuisde die naar Bornem.

Intussen telt AsterX al vier winkels - in Waarloos, Boom, Heist-op-den-Berg en Bornem. Daarnaast is het bedrijf, na de overname van Van Der Plaetsen in Oostmalle, ook actief als groothandel. Het levert onder meer Inza-melk en ijsblokjes aan kleine drankenhandels, horecazaken en evenementen. "Beide producten doen het heel goed", zegt bestuurder Christophe Geeraerts.

De derde poot van de groep is horeca. "Met de recente overname van de drankenhandel Gagelmans in Antwerpen kregen we er in één klap 300 horecazaken bij. We zijn daardoor de op één na grootste horecaspeler in de stad Antwerpen geworden", aldus Christophe Geeraerts, die bij AsterX de horeca en de groothandel opvolgt. Zijn vrouw Lies Devrieze ontfermt zich over de hr. Haar broer Sander is verantwoordelijk voor de invoer van de wijnen en verzorgt ook de marketing.

Nieuwe klanten

"We proberen continu een gezond evenwicht te vinden tussen de drie activiteiten", benadrukt Ruben Devrieze. "We streven ernaar om minstens 40 procent van de omzet uit onze winkels te halen. De particuliere verkoop is niet alleen belangrijk voor onze cashflow, maar ook en vooral om voeling te houden met de nieuwste trends."

Die spreiding bleek ook een troef toen in 2020 de coronapandemie losbrak. "Onze omzet uit horeca en evenementen viel terug naar nul, terwijl die uit de groothandel bijna halveerde", verzucht Christophe Geeraerts. "Gelukkig mochten onze winkels open blijven. Daar zagen we een omzetstijging met zowat 20 procent."

"De coronacrisis was voor ons niet helemaal negatief", reageert Ruben Devrieze. "We kregen heel wat nieuwe klanten over de vloer. De overheid had het aantal klanten per vierkante meter fors beperkt, maar dankzij onze grote winkeloppervlaktes was dat geen probleem. Onze klanten konden bij ons op hun gemak winkelen in een aangename sfeer. We zagen in die periode overigens een opvallende stijging van de verkoop van sterkedranken. We hebben meer dan 500 soorten op stock, waaronder ook heel wat exclusieve producten."

AsterX profileert zich graag als partner voor grote en kleine feesten. Een onberispelijke dienstverlening is cruciaal om van een feest een succes te maken. Door de jaren heen investeerde het bedrijf in een uitgebreid pakket van verhuurmateriaal: van glazen, stoelen en tafels tot koelaanhangwagens, spoeltogen en een tapwagen. Heel recentelijk veranderde AsterX echter het geweer van schouder. "Corona heeft ons de gelegenheid gegeven om ons bedrijf tegen het licht te houden. We hebben beslist te focussen op onze kernactiviteiten en de verhuur van feestmateriaal hoort daar niet bij. Voortaan werken we daarvoor samen met Rent Solutions", vertelt Christophe Geeraerts.

Integratie

De voorbije jaren realiseerde AsterX Dranken een rist overnames. Nu zitten er geen in de pijplijn. "We concentreren ons vooral op de integratie van Gagelmans", zegt Christophe Geeraerts. "We krijgen wel wekelijks telefoontjes van drankenhandelaars die hun zaak willen overlaten. We bekijken elke kans. Het is essentieel dat er voldoende synergie is."

