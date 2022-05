Dit jaar knallen de champagnekurken meerdere keren bij Agristo. De producent van voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten is niet alleen opnieuw onze Trends Gazellen Ambassadeur, het bedrijf huldigt ook zijn nieuwe hoofdkwartier in Wielsbeke in. Deze zomer volgt een feestje om de 35ste verjaardag te vieren.

Na een onderbreking van een jaar staat Agristo weer helemaal bovenaan in de ranking van de Trends Gazellen bij de grote bedrijven in West-Vlaanderen en is het de Ambassadeur voor heel Vlaanderen. "In 2020 hebben we een beetje gas moeten terugnemen, maar al bij al hebben we corona en de brexit goed verteerd", zegt CEO Filip Wallays. "Onze omzet is dat jaar op peil gebleven. Dat hebben we te danken aan onze geografische spreiding - we zijn actief in meer dan 120 landen. Bovendien hebben we een divers klantenbestand, dat bestaat uit een mix van retail- en foodserviceklanten zoals restaurantketens en grootkeukens."

Vorig jaar is Agristo opnieuw gegroeid. "Wel voelen we sinds vorig najaar de impact van de gestegen energie- en grondstoffenprijzen", aldus co-CEO Hannelore Raes. "Maar we plukken er nu de vruchten van dat we de voorbije jaren fors hebben geïnvesteerd in duurzame energie. In Wielsbeke werken we bijvoorbeeld samen met de energiecentrale A&U, die niet-recycleerbaar houtafval omzet in stoom en elektriciteit. Die energie gebruiken we onder meer om aardappelen te schillen en het frietvet op te warmen."

Binnenkort wordt het nieuwe hoofdkwartier in Wielsbeke ingehuldigd. Dat wordt de nieuwe thuishaven voor de 200 medewerkers van de centrale diensten. Op dezelfde site verrees eerder al een productiehal. "Sinds kort is de derde productielijn operationeel", zegt Raes. "We beschikken nog over heel wat ruimte om uit te breiden. Tegen 2025-2026 willen we een volgende productielijn in gebruik nemen."

Private label

Midden jaren tachtig ontbolsterde de West-Vlaamse diepvriesgroentesector. Het internationale succes inspireerde Antoon Wallays om het te proberen met diepgevroren aardappelproducten. Hij kreeg de steun van wijlen Luc Raes. Het businessplan bij de oprichting was niet veel groter dan een A4'tje.

Het duo zag een enorm potentieel, want in tegenstelling tot groenten, waarvoor consumenten vaak lokale voorkeuren hebben, zijn aardappelen een internationaal product. Toch was Agristo geen instantsucces. Maar met West-Vlaamse hardnekkigheid bouwden Wallays en Raes steeds verder aan de weg en plots begon de bal te rollen. "De keuze voor een private label was een belangrijke succesfactor. Daarnaast maakt Agristo het verschil met zijn kennis van de toeleveringsketen, zijn klantgerichtheid en zijn continue investeringen in een performant productieapparaat", zegt Filip Wallays.

Rond de eeuwwisseling maakte Agristo een eerste kwantumsprong door een productiesite in het Nederlandse Tilburg over te nemen. In 2011 volgde de overname van sectorgenoot Willequet in Nazareth. Agristo heeft daar de productie van gepureerde (kroketten en figuurtjes) en geraspte producten (rösti) geconcentreerd.

Na een dip in de groeicurve in 2020 koestert Agristo meer dan ooit een forse groei-ambitie. "We willen de groei op eigen houtje verwezenlijken. Overnamedossiers liggen niet meteen op tafel. Als we kansen zien, zullen we die bekijken. Agristo moet er wel sterker van worden", benadrukt Filip Wallays.

Employer branding

Agristo is uitgegroeid tot een wereldspeler met een jaarlijkse omzet van ruim 600 miljoen euro. De meer dan duizend medewerkers zitten verspreid over de vestigingen in Wielsbeke, Harelbeke, Nazareth en Tilburg. Jaarlijks rekruteert het bedrijf zo'n honderd nieuwe medewerkers. Ondanks de krappe arbeidsmarkt verloopt die zoektocht vlot. "De voorbije jaren hebben we enorm veel geïnvesteerd in employer branding en dat betaalt zich terug. Maar de beste ambassadeurs zijn onze medewerkers. We noemen ze onze potatoholics", zegt Hannelore Raes. "We dragen zorg voor onze mensen door in te zetten op opleiding, onthaalbeleid en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast is elke gelegenheid goed voor een feestje. Het was de bedoeling vorig jaar onze 35ste verjaardag te vieren. Dat kon niet doorgaan, maar deze zomer halen we dat in. Beloofd!"

