Het Leuvense Xenomatix ontwikkelt een van de cruciale technologieën om de zelfrijdende wagen mogelijk te maken.

De opvallende Google-auto's die met hun camera's en draaiende LiDAR-sensoren het wegennet afrijden, inspireerden drie Leuvense ondernemers om die technologie verder te ontwikkelen. Met LiDAR (kort voor ' Light Detection and Ranging') is het mogelijk de omgeving te scannen en diepte te berekenen. "Die technologie is essentieel om zelfrijdende auto's mogelijk te maken", benadrukt Filip Geuens, de CEO van Xenomatix. "Ze is performanter dan bijvoorbeeld camera's en radars, omdat ze veel nauwkeuriger is en ook efficiënt blijft in het donker en slechte weersomstandigheden."

25.000 laserstralen

Maar de technologie is nog niet rijp voor massaproductie in de autosector. "Xenomatix ontwikkelt daarom een toestel dat goedkoop, compact en betrouwbaar is, en bovendien geen bewegende delen meer heeft", legt Filip Geuens uit. "Bij de Google-testauto speurt een beperkt aantal laserstralen de omgeving af. Onze Solid State LiDAR kan een bundel van maar liefst 25.000 laserstralen uitsturen. Op die manier kunnen we alle obstakels tot 200 meter rond een voertuig detecteren, zelfs als het volledig donker is."

De auto-industrie omarmt nieuwe technologie, maar enkel als die matuur is. Daarom ging Xenomatix op zoek naar een andere toepassing. Het vond die bij de ophanging van de wagen. "Onze technologie meet realtime de oneffenheden van het wegdek en stuurt op basis van die data de ophanging van de wagen aan", zegt Filip Geuens.

Samenwerken met leveranciers

De autobranche bestaat uit verschillende lagen, met aan de top de autoconstructeurs. Voor een nichespeler als Xenomatix is dat niveau te hooggegrepen vanwege de strenge leveringsgaranties en financiële waarborgen die ze eisen. Een trapje lager staan de spelers die rechtstreeks leveren aan de autoconstructeurs. Met die bedrijven werkt Xenomatix - dat een omzet van 3 miljoen euro realiseert - wel samen. Zo sloot het twee jaar geleden een langlopende technische en commerciële ontwikkelingsovereenkomst af met het Italiaanse Marelli. Dat bedrijf, dat wereldwijd 60.000 werknemers heeft, is vooral kind aan huis bij de Duitse autoconstructeurs.

De ontwikkeling van een nieuwe technologie kost tijd en vooral veel geld. Twee jaar na de oprichting van Xenomatix organiseerden de oprichters een eerste kapitaalronde. Het kon enkele businessangels overtuigen om in te stappen. "In 2019 kwamen twee industriële spelers aan boord en begin vorig jaar konden we een kapitaalverhoging van 10 miljoen euro afronden, waarop Capricorn, de investeringsdivisie van BNP Paribas Fortis en zo'n zeven kleine investeerders intekenden", vertelt Filip Geuens. "Maar dat was een tussenstap. Op korte termijn willen we een grotere kapitaalronde doen. Dat geld zal dienen als voorfinanciering om de stap naar massaproductie te kunnen zetten."

