Bedrijven begeleiden bij hun digitaletransformatietraject, dat is de missie van Aprico Consultants. Het bedrijf van oprichter Christophe Delcorte ontwikkelde daarvoor een eigen methode.

Volgens Christophe Delcorte staan we nog maar aan het begin van de digitale transformatie. "Bedrijven moeten hun werking continu ter discussie stellen, op alle operationele niveaus: de administratie, de productie, de marketing, de logistiek enzovoort. Door de technologische vooruitgang kunnen de bedrijven al hun processen optimaliseren. Wie dat niet doet, dreigt vroeg of laat van de markt te verdwijnen."

Aprico Consultants - de naam is een acroniem voor Application Programming Consultancy - begeleidt bedrijven bij hun digitaletransformatietraject en ontwikkelde daarvoor een eigen methode met smart, lean en agile als sleutelwoorden. "De digitale transformatie omvat zowel een strategisch als een technisch aspect. In tegenstelling tot sommige collega's combineren wij beide disciplines. Op strategisch gebied zien we ons als een katalysator voor innovatie. We helpen onze klanten hun nieuwe doelstellingen op de optimale manier te bereiken. Daarnaast ondersteunen we onze klanten ook bij de implementatie van die strategie. Dat kan in samenwerking met de IT-afdeling waarbij we optreden als begeleider. Op verzoek van de klant kunnen we ook de leiding over een volledig project op ons nemen", legt chief marketing officer Bruno van Marsenille uit.

We helpen onze klanten hun nieuwe doelstellingen op de optimale manier te bereiken

Tunesische partner

Het klantenbestand van Aprico Consultants bestaat uit grote en middelgrote organisaties in vooral België en Frankrijk, uit zowel de publieke als de private sector. Vorig jaar realiseerde het bedrijf een omzet van ruim 15 miljoen euro. In België telt Aprico een honderdtal experts (loontrekkenden en freelancers). Het bedrijf heeft ook een afdeling in Tunesië, waar nog eens meer dan vijftig personen actief zijn. "Voor de implementatie van bepaalde projecten doen we een beroep op de diensten van een Tunesische partner die onder onze supervisie staat. De Belgische medewerkers zorgen er voor de opleiding en de begeleiding van de lokale ingenieurs. Door de samenwerking met onze Tunesische partner kunnen we kort op de bal spelen en tegen een scherpe prijs", vertelt Christophe Delcorte. Het vinden van goede profielen is een voortdurend aandachtspunt bij Aprico. "Wij hanteren heel strikte rekruteringscriteria, want we willen enkel de beste mensen aantrekken", zegt Bruno van Marsenille. "Elke kandidaat moet slagen voor een reeks technische en andere testen. Onze hr-afdeling onderzoekt ook altijd de zachte vaardigheden en oordeelt of er een match is met onze bedrijfscultuur. Het personeelsverloop is minimaal en dat is te danken aan een combinatie van verschillende factoren: een afwisselende baan, veel aandacht voor opleiding en vooral teamspirit. Onze consultants staan er nooit alleen voor, ze kunnen altijd rekenen op de steun van het team."

Volgens Christophe Delcorte staan we nog maar aan het begin van de digitale transformatie. "Bedrijven moeten hun werking continu ter discussie stellen, op alle operationele niveaus: de administratie, de productie, de marketing, de logistiek enzovoort. Door de technologische vooruitgang kunnen de bedrijven al hun processen optimaliseren. Wie dat niet doet, dreigt vroeg of laat van de markt te verdwijnen." Aprico Consultants - de naam is een acroniem voor Application Programming Consultancy - begeleidt bedrijven bij hun digitaletransformatietraject en ontwikkelde daarvoor een eigen methode met smart, lean en agile als sleutelwoorden. "De digitale transformatie omvat zowel een strategisch als een technisch aspect. In tegenstelling tot sommige collega's combineren wij beide disciplines. Op strategisch gebied zien we ons als een katalysator voor innovatie. We helpen onze klanten hun nieuwe doelstellingen op de optimale manier te bereiken. Daarnaast ondersteunen we onze klanten ook bij de implementatie van die strategie. Dat kan in samenwerking met de IT-afdeling waarbij we optreden als begeleider. Op verzoek van de klant kunnen we ook de leiding over een volledig project op ons nemen", legt chief marketing officer Bruno van Marsenille uit. Het klantenbestand van Aprico Consultants bestaat uit grote en middelgrote organisaties in vooral België en Frankrijk, uit zowel de publieke als de private sector. Vorig jaar realiseerde het bedrijf een omzet van ruim 15 miljoen euro. In België telt Aprico een honderdtal experts (loontrekkenden en freelancers). Het bedrijf heeft ook een afdeling in Tunesië, waar nog eens meer dan vijftig personen actief zijn. "Voor de implementatie van bepaalde projecten doen we een beroep op de diensten van een Tunesische partner die onder onze supervisie staat. De Belgische medewerkers zorgen er voor de opleiding en de begeleiding van de lokale ingenieurs. Door de samenwerking met onze Tunesische partner kunnen we kort op de bal spelen en tegen een scherpe prijs", vertelt Christophe Delcorte. Het vinden van goede profielen is een voortdurend aandachtspunt bij Aprico. "Wij hanteren heel strikte rekruteringscriteria, want we willen enkel de beste mensen aantrekken", zegt Bruno van Marsenille. "Elke kandidaat moet slagen voor een reeks technische en andere testen. Onze hr-afdeling onderzoekt ook altijd de zachte vaardigheden en oordeelt of er een match is met onze bedrijfscultuur. Het personeelsverloop is minimaal en dat is te danken aan een combinatie van verschillende factoren: een afwisselende baan, veel aandacht voor opleiding en vooral teamspirit. Onze consultants staan er nooit alleen voor, ze kunnen altijd rekenen op de steun van het team."