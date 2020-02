Het Leuvense O&O-bedrijf Octinion bevindt zich op een kantelpunt. Na jaren van groei op eigen kracht is oprichter Tom Coen op zoek naar een partner. "Ik kijk uit naar een strategische partij die de ontwikkeling en de vermarkting van onze plukrobots kan steunen."

De kloof tussen de academische wereld en het bedrijfsleven is soms heel groot. Om de brug tussen beide werelden te slaan, richtte Tom Coen in 2009, na zijn doctoraat, Octinion op. Bij de start lag de focus op adviesverlening aan de agrarische industrie. De landbouwmachineproducent CNH Industrial was de eerste klant. "We dragen innovatie hoog in het vaandel en blijven continu op zoek naar boeiende en uitdagende projecten die onze medewerkers scherp houden", benadrukt Tom Coen.

Robot overklast de mens

Naast advies geven voor en het uitwerken van projecten voor klanten in de landbouwsector en de voedingsindustrie, zette Octinion in 2014 de stap naar de ontwikkeling van een eigen product. Vijf jaar later kondigde het de lancering van een aardbeiplukrobot aan. Octinion wil ook robots voor andere toepassingen op de markt brengen.

De aardbeiplukrobot Rubion is een vernuftig staaltje technologie, dat op bepaalde gebieden zelfs beter presteert dan een menselijke plukker. De robot beweegt autonoom tussen de planten, selecteert de rijpe aardbeien en plukt ze zonder de kwetsbare vruchten te beschadigen. Daarmee is de robot niet alleen een oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten in de tuinbouwsector, maar ook een garantie op een verser, kwaliteitsvoller eindproduct. Ondertussen heeft Octinion een hele waaier aan robots in ontwikkeling, die allemaal op hetzelfde autonome platform door de teelt navigeren. Dat zet de deur open naar een volledige automatisering van de productie.

Het onderzoek en de ontwikkeling gebeurt in het Leuvense hoofdkwartier van de groep. Octinion opende in Roeselare een tweede vestiging, waar de focus ligt op de integratie van de technologie voor bestaande machinebouwers. De keuze voor Roeselare was geen toeval, want het centrum van West-Vlaanderen staat bekend als de moestuin van Europa.

Internationale expansie

Om dichter bij de buitenlandse klanten te zijn, investeerde het bedrijf onlangs in de internationale expansie. Het opende vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en in Venlo, het hart van de Nederlandse aardbeienteelt. "Die laatste site ligt dicht bij het drielandenpunt en vormt de ideale uitvalsbasis om ook de Duitse markt aan te pakken. Maar om uit te groeien tot een globale speler hebben we nog veel meer schaalgrootte nodig. Daarom willen we op korte termijn de activiteit van de plukrobots verzelfstandigen. Bij die operatie kan de intrede van een ervaren partner een belangrijke meerwaarde betekenen", aldus Tom Coen. Hij benadrukt wel dat dit geen voorbode is van een verkoop van het familiebedrijf.

