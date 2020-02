De opkomst van videodiensten als Netflix veroorzaakte een revolutie in de mediasector. Het beheer van content werd een pak complexer voor televisieomroepen, telecombedrijven en streamingdiensten. Mediagenix speelde in op die nieuwe noden.

Dirk Debraekeleer is aan zijn laatste dagen als CEO van Mediagenix bezig. Met Fabrice Maquignon staat een enthousiaste opvolger klaar. Debraekeleer wordt de voorzitter van de raad van bestuur. In die rol zal hij vooral focussen op de strategie, in samenwerking met de hoofdaandeelhouder, Bruno Denys.

Na een carrière van bijna dertig jaar bij de IT-integrator RealDolmen kwam Dirk Debraekeleer in 2013 aan boord als CEO bij Mediagenix. Mediagenix is een spin-off van de VUB. In 1992 begon het bedrijf met de ontwikkeling van een planningssysteem voor de commerciële omroep VTM, die kort daarvoor, in het voorjaar van 1989, van start was gegaan.

"Tijdens een van mijn eerste werkbezoeken maakte een Scandinavische klant me attent op een innovatief Amerikaans concept dat daar net van start was gegaan: Netflix. De nieuwe concurrent kwam een jaar later ook naar België. Sindsdien ging het razendsnel. Vandaag telt Netflix wereldwijd bijna 200 miljoen abonnees voor zijn on-demand-videodiensten. Het heeft een revolutie in de wereld van traditionele televisieomroepen en mediaomroepen veroorzaakt. Daar heeft Mediagenix handig op ingespeeld", vertelt Dirk Debraekeleer.

Mediagenix ontwikkelt en implementeert het geïntegreerde softwarepakket Whats'On. Dat helpt mediabedrijven met het beheer van radio-, televisie- en onlinecontentkanalen. "Door de snelle opkomst van allerlei on-demand-videodiensten is dat beheer een stuk complexer geworden, denk maar aan het beheer van de rechten. Ons softwarepakket is een flexibele oplossing. Whats'On is zowat het SAP (gespecialiseerd in bedrijfssoftwareoplossingen, nvdr) van de broadcastindustrie", legt Dirk Debraekeleer uit.

Wereldleider

De voorbije jaren kon Mediagenix zijn marktaandeel in West-Europa gevoelig uitbreiden. Een contract met BBC, waar 800 mensen dagelijks met het softwarepakket aan de slag zijn, was een belangrijk visitekaartje voor het bedrijf met het hoofdkwartier in Groot-Bijgaarden. Ook Disney maakt gebruik van Whats'On. Drie jaar geleden maakte het management een ambitieuze strategische keuze: proberen door te groeien van een lokale speler tot een wereldleider.

Dat is al aardig gelukt, want Mediagenix is een toonaangevende speler geworden met klanten in Europa, het Midden-Oosten, de Verenigde Staten, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Oceanië. "Er is nog heel wat groeipotentieel in die markten. Daarnaast kijken we uit naar mogelijkheden in de rest van Azië, Rusland en zelfs in Afrika", zegt Debraekeleer. Mediagenix opende de voorbije jaren vestigingen in Singapore, Thailand en Fort Lauderdale in de Verenigde Staten.

Vorig jaar realiseerde het bedrijf een omzet van 32 miljoen euro. De procentuele groei was iets minder dan de vorige jaren, maar daar heeft Dirk Debraekeleer een verklaring voor: "We evolueren naar een nieuw verdienmodel, dat meer focust op recurrente inkomsten. Op korte termijn betekent dat een minder snelle groei van onze omzet." Meer dan 90 procent van de omzet realiseert Mediagenix in het buitenland. Het leverde het bedrijf in 2016 de Leeuw van de Export op.

Naar een open platform

De ontwikkeling van de software gebeurt in eigen land. De voorbije jaren investeerde Mediagenix zwaar in personeel. Om de internationale groei bij te houden, rekruteerde het bedrijf de jongste drie jaar telkens vijftig medewerkers, waarmee de teller op bijna 250 mensen staat. Het is een internationaal gezelschap bestaande uit zo'n dertig nationaliteiten. Het bedrijf is continu op zoek naar onder meer businessconsultants en softwareontwikkelaars. "Het vergt heel wat inspanningen om de juiste profielen te vinden, maar de krappe arbeidsmarkt is geen rem op onze groei. We zijn actief in een heel dynamische marktniche en dat blijkt aantrekkelijk voor jonge sollicitanten. Ook het internationale karakter van ons bedrijf is een belangrijke troef."

Mediagenix gelooft sterk in cocreatie. Meerdere keren per jaar voert het bedrijf een update van de software uit, in nauwe samenwerking met de klanten. Dirk Debraekeleer: "We werken volop aan ons technologisch platform. We voegen steeds nieuwe functionaliteiten toe en we maken almaar vaker gebruik van technologie zoals artificiële intelligentie."

Internationaliseren kost steeds meer geld, maar naar eigen zeggen is Mediagenix kapitaalkrachtig genoeg om dat te financieren. "We zijn een gezond bedrijf dat op eigen kracht voort kan", verklapt Dirk Debraekeleer. "Gezien ons mooie groeitraject lopen we steeds vaker in de kijker. Een samenwerking met een investeerder zou een logische stap zijn, maar dat sluit de lokale verankering niet uit."

