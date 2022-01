Het Vlaams beschermingsmechanisme wordt verlengd tot eind maart. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist, meldt minister van Economie Hilde Crevits.

Bedrijven die verplicht gesloten zijn of een groot omzetverlies lijden, maken aanspraak op een bedrag van 10 procent van hun omzet in de vergelijkbare periode in 2019. Het gaat onder meer om ondernemers in de eventsector, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus en professionele indoorsportclubs.

Vanaf begin maart wordt ook de overbruggingslening beschikbaar. Ondernemers kunnen daarmee aan 1 procent lenen voor investeringen in bijvoorbeeld ventilatie of luchtkwaliteit, voor het vernieuwen van voorraden of voor het dekken van vaste kosten zoals huur. Maximaal 20 procent van het bedrag mag worden gebruikt voor handelshuur. Het maximumbedrag is afhankelijk van de ondernemingsgrootte en kan oplopen tot 400.000 euro.

