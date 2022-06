De Noorse softwarereus Visma neemt Teamleader over voor een onbekend bedrag. De Gentse techbelofte blijft autonoom opereren en ook oprichter Jeroen De Wit blijft aan boord. In een exclusief interview met Trends legt Visma-CEO Merete Hverven uit waarom Teamleader de 42ste overname in de Benelux werd voor het Noorse softwareconcern.

In België is het van oorsprong Noorse Visma vooral bekend van zijn wielersponsoring. De ploeg Team Jumbo-Visma is uitgegroeid tot een van de toppers in de sport, onder meer dankzij de Belg Wout van Aert. Het is met een vergelijkbare honger dat Visma de wereld van de zakelijke software wil domineren. Met 2,1 miljard euro omzet is het nog altijd vele malen kleiner dan Microsoft en SAP. Maar het is met een enorm breed softwareaanbod actief in 28 landen, voornamelijk in Europa. Het nam vorig jaar maar liefst 42 bedrijven over. Dit jaar staat de teller al op meer dan 30, waaronder het Gentse Teamleader.

Voor CEO Merete Hverven, een van de belangrijkste vrouwen in de Europese techsector, is de overname een logische stap. "De bedrijfscultuur, de ambitie en de software van Teamleader passen perfect bij die van ons", zegt ze. "Het maakt ook software die cruciaal is om een bedrijf te runnen en die complexe processen vereenvoudigt, en dat met moderne cloudtechnologie. We komen uit Scandinavië, maar sinds we in 2018 onze overnamestrategie hebben versneld, hebben we ook werk gemaakt van de Benelux. Eerder namen we daar Yuki (een boekhoudplatform, nvdr) en nog veertig andere bedrijven over. Het is voor ons een kernmarkt en we zijn erg blij dat Teamleader deel uitmaakt van onze familie."

Er worden over de deal geen financiële details vrijgegeven, behalve dat Visma alle aandeelhouders uitkoopt. Naast het management waren dat de fondsen Fortino Capital, Keen Venture Partners en PMV. Hverven verzekert wel dat Teamleader een apart merk en product blijft. "Jeroen heeft een sterk merk gebouwd in België en Nederland. We zijn meer een familie die een achterliggende infrastructuur en gemeenschappelijke diensten heeft. Maar het gaat verder dan dat. Ik ben ervan overtuigd dat de connectie met Visma de rekrutering zal vergemakkelijken. Visma is één grote ploeg van 170 managing directors die elkaar slimmer en sterker proberen te maken. Jeroen zal veel collega-techondernemers tegenkomen. Bij de overgenomen bedrijven is meer dan 70 procent van de oorspronkelijke CEO's nog altijd aan de slag. Als CEO van de groep ben ik nederig. Jeroen en andere managing directors in onze familie kennen hun markt en hun klanten als de beste."

Hverven zet sterk in op overgenomen lokale merken zoals Teamleader, maar tegelijk wil de CEO het merk Visma nog meer in de markt zetten, onder meer via de wielersponsoring. "Die blijft een belangrijke investering voor ons", zegt Hverven. "Ik vind wielrennen de perfecte sport om Visma bij het grote publiek te introduceren. Je kunt er enkel winnen als je samenwerkt, alle puzzelstukjes moeten kloppen. Dat zijn ook de waarden van Visma."

Begonnen tijdens de pandemie

Hverven kent het bedrijf door en door. In 2011 kwam ze binnen met een hoge kaderfunctie en in 2020 werd ze CEO. "Ik begon in april 2020, in volle lockdown. Ik had nooit verwacht dat mijn eerste werkdag als CEO in mijn huis zou plaatsvinden, terwijl ik ook nog moest proberen een leraar te zijn voor mijn kinderen die ook noodgedwongen thuis zaten. Het is gelukt, maar het waren moeilijke tijden. De pandemie heeft voor mij nog maar eens de maatschappelijke rol van Visma duidelijk gemaakt. We hebben 1,3 miljoen klanten. Onze software zorgde ervoor dat kleine en grote bedrijven, scholen en ziekenhuizen tijdens de pandemie toch konden werken. Onze software is bijna uitsluitend cloudgebaseerd (waardoor men er van overal aan kan, nvdr). Visma ontstond uit drie Noorse softwarebedrijven die gaandeweg andere bedrijven hebben overgenomen. Ooit verkocht Visma software die op servers of computers bij bedrijven ter plaatse werd geïnstalleerd. We zijn relatief vroeg overgestapt op cloudtechnologie."

Scandinavische bedrijven staan bekend als voorlopers in de adoptie van nieuwe technologieën. Hoewel de markt heel klein is in vergelijking met de Verenigde Staten, kunnen techbedrijven er wel terugvallen op een thuismarkt die in nieuwe dingen wil investeren. "Scandinavië wordt soms weleens het Silicon Valley van Europa genoemd wegens die pioniersrol", vertelt Hverven. "Ik denk dat dat voor een groot stuk door de hoge lonen komt. We moesten al snel in technologie investeren om die lonen te compenseren. We zijn ook actief in Spanje en we zien dat ze daar enkele jaren achter zitten op wat we in onze thuismarkt zien. Die voorkennis is een enorm voordeel. Daarnaast zijn we het gewoon om aan uitgebreide regelgeving te voldoen. Ook dat is een voordeel. Je kunt vaak niet met één softwareproduct in heel Europa actief zijn. Daarvoor zijn de regels en de lokale gewoonten te verschillend."

