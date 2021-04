Heel wat mensen beginnen aan hun grote lenteschoonmaak en ruimen hun zolder op. Anderen willen een nieuw interieur. Voor het kopen of verkopen van tweedehandsspullen moet je in de vintagewinkel zijn.

Lincy Bos van Itemz, Houthalen-Helchteren: 'Je moet de mensen kunnen inspireren'

"Rommelmarkten zijn niets voor mij", lacht Lincy Bos. "Je moet er veel te vroeg voor opstaan. En al dat in- en uitpakken. Geef mij maar mijn winkel. Hier kan ik alles rustig naartoe brengen en opknappen. Mensen komen hier enkel op afspraak. Of we handelen via de telefoon of het internet."

...

"Rommelmarkten zijn niets voor mij", lacht Lincy Bos. "Je moet er veel te vroeg voor opstaan. En al dat in- en uitpakken. Geef mij maar mijn winkel. Hier kan ik alles rustig naartoe brengen en opknappen. Mensen komen hier enkel op afspraak. Of we handelen via de telefoon of het internet." Bos is de bezieler van Itemz, een vintagewinkel in Houthalen-Helchteren. "Vroeger werkte ik in de verzekerings- en bankenwereld. Maar op een dag had ik genoeg van mijn baan. Het was tijd voor iets anders." Ze stortte zich vol overgave op vintage-interieurspullen. "In het begin was ik nog te veel liefhebber in plaats van handelaar. Toen kocht ik vooral met mijn hart. Dat is gevaarlijk. Zo betaal je al eens een te hoge prijs, of houd je geen rekening met de trends of de wensen van je klanten. Maar ik spijkerde mijn kennis constant bij. Nu weet ik precies waar ik naar op zoek ben." In de opslagplaats staan onder meer fabriekslampen, plaasteren heiligenbeelden, een oude werkbank. "Ik vind het belangrijk dat mensen zich hier op hun gemak voelen", zegt Bos. "Ik wil geen antiekzaak zijn waar enkel peperdure spullen tentoongesteld staan. Bij mij kun je met elk budget iets unieks op de kop tikken." "Als vintagedealer moet je de mensen kunnen inspireren. Wanneer er nieuwe spullen binnenkomen, combineer ik ze en maak er een foto van. Die zet ik op het internet. Dat is de beste manier om de stijl en de aanpak van Itemz in één oogopslag duidelijk te maken." "Rotan-, rieten en bamboestoelen zijn nu helemaal in. Maar ik houd ook enorm van de Hollywood Regency-stijl: lak, chroom, velours, heel veel glas en spiegels. De interieurstukken lijken weggeplukt uit een oude Amerikaanse film en geven je interieur een luxueus tintje." Een klaslokaal van een voormalig college in Tienen is al twee jaar de uitvalsbasis van Noord Vintage, de meubelzaak van Geert Charliers. Hij verkoopt vooral Scandinavisch design uit de jaren vijftig en zestig. "De vormgeving van die kasten en stoelen is voor iedereen meteen herkenbaar", zegt Charliers. "Het ontwerp is eenvoudig, maar toch verfijnd. Bovendien zijn al de meubels enorm goed gemaakt. De materialen zijn oerdegelijk. Het is ook leuk om aan die stukken te werken. Daarom doe ik veel restauraties zelf." "Ik ben enkel op afspraak open", zegt Charliers. "De meeste klanten die naar hier komen, weten precies wat ze zoeken. Ze kennen het meubelstuk al en willen het eens in het echt zien voor ze de knoop doorhakken." Voor de aankoop van de meubels legt hij soms meer dan duizend kilometer af. "Ik rijd geregeld naar het buitenland om mooie stukken op de kop te tikken", zegt Charliers. "In Vlaanderen is het niet eenvoudig meubels zoals deze te vinden. Ofwel zijn ze in handen van verzamelaars, ofwel vragen mensen er veel te veel geld voor. In Denemarken, Noorwegen en Zweden zijn die spullen veel couranter, waardoor de aankoopprijs redelijk blijft." Is de verkoop van vintage Scandinavisch design ook onderhevig aan modetrends? "Zeker", zegt Charliers. "Maar er zullen altijd liefhebbers zijn die naar dit soort meubels op zoek gaan. Je kunt ze met elke stijl combineren. Ik merk dat er in Zuid-Korea momenteel enorm veel interesse is voor dat soort spullen. Het zou me wel iets doen als ik zou weten dat daar een kast uit mijn winkel in iemands woonkamer staat. Maar dan moet ik eerst een manier vinden om een kast in Zuid-Korea te krijgen." Lénaïc Durie en Jeroen Luyten hebben een drukke koopzondag achter de rug. "Morgen richten we onze winkel opnieuw in", zegt Luyten. "Vanavond moeten we dus nog doorwerken om alle kasten en winkelrekken leeg te halen. Zo is alles klaar om morgenvroeg meteen met de verbouwingen te beginnen." "We zijn altijd al liefhebbers van mooie tweedehandse interieurstukken geweest", zegt hij. "Toen onze privécollectie wat te omvangrijk werd, besloten we een pop-upwinkel te openen om wat dingen van de hand te doen. Dat had succes en zo is de bal aan het rollen gegaan." Jeroen Luyten studeerde voor interieurontwerper, Lénaïc Durie voor antiquair. Maar toch volgt het koppel vooral hun gevoel bij de aan- en verkoop. "Vintage is anders dan antiek", zegt Durie. "Natuurlijk wordt er bij vintage ook op het design of de ontwerper gelet. Maar heel wat van onze klanten kopen voorwerpen die bij hen een nostalgisch gevoel oproepen. En dat is ook het mooie aan deze branche: wij verkopen geen spullen, maar herinneringen." "Sommige designstukken zijn tijdloos, andere erg modegerelateerd", zegt Durie. "Zo'n vijf jaar geleden wilde iedereen een interieur uit de jaren zeventig. Nu zijn bamboe en tijdloos design de trend. Dat is begrijpelijk, want sommige kasten, tafels en stoelen zien er zelfs na vijftig jaar nog erg eigentijds uit." 2dehands.be, Instagram, Facebook: Luyten en Durie weten hoe een antiquair het vandaag de dag moet aanpakken. Maar ook met hun fysieke winkel spelen ze in op de trends. "Duurzaamheid, goed gemaakte én lokaal vervaardigde producten vinden de mensen nu belangrijk. Daarom heeft Retro 46 een samenwerking opgezet met andere lokale handelaars. Onder de noemer 'Aad en Nief' verkopen we niet alleen onze vintagespullen, maar ook handgemaakte artikelen."