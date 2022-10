Een volle tank om opkopers af te schuimen, een neus voor wat leeft in interieurland en een goede Instagram-filter. Wie gevoel voor ondernemen heeft, zoekt tegenwoordig naar meubels van de jaren zestig en zeventig, om ze nadien door te verkopen. "Onze unieke stuks behouden hun waarde. Meubels uit een grote keten behouden nog maar een fractie van de aankoopwaarde zodra ze de winkel verlaten."

Laat ons beginnen met een waarschuwing: het is niet nodig meteen grootmoeders woonkamer, kelder of zolder leeg te plunderen. De zware eikenhouten eetkamerset of driezit en fauteuil met gebloemd motief zijn nog even passé als vijf minuten geleden. Toch zijn de jaren vijftig, zestig en zeventig weer helemaal terug in ons interieur. Het zit in de details: een bijzettafeltje dat dienst kan doen als een plantenstand, een fineren dressoir als eyecatcher in de inkomhal of een set kristallen glazen uitgestald in de woonkamer. Het strakke, klinische interieur dat zo weggeplukt lijkt uit een magazine, heeft de voorbije jaren veel van zijn charme verloren. Het mag weer allemaal wat warmer en huislijker. Dat we teruggrijpen naar het verleden, heeft verschillende redenen. "De kopers willen vooral een uniek meubel in huis halen", zegt Tom Palmaerts, trendwatcher van Trendwolves. "Anderen kiezen een item omdat er een mooi verhaal achter zit. Denk aan een kast die een herinnering aan je grootouders kan oproepen. En nog anderen kopen om esthetische redenen." Om dat publiek te bedienen schuimen vintagedealers met hun bestelbusje rommelmarkten en opkopers af. In eigen land of net over de grens gaan ze op zoek naar originele meubels met een verhaal, om ze op te frissen en door te verkopen. Een generatie antiquairs 2.0 is opgestaan. "Vanuit mijn interesse voor binnenhuisarchitectuur verander ik mijn interieur graag op regelmatige basis", zegt Bo De Bisschop. Twee jaar geleden startte ze in bijberoep met de instashop VintageVonk. Na zes maanden kon ze haar werk als administratief medewerker in een school opzeggen. "Ik heb mijn eigen woning altijd met tweedehands meubelen ingericht, om alles betaalbaar te houden. Ik wil absoluut niet in een IKEA-huis wonen. Het voordeel van tweedehands spullen is dat je ze snel kunt kopen, maar vooral ook dat je ze opnieuw kunt verkopen. De roze zetel waarvan ik dacht dat die schitterend in mijn woonkamer zou staan, heeft meteen een andere eigenaar gevonden, toen bleek dat de kleur toch niet bij de rest paste. Maar het hoeven niet altijd grote meubelstukken te zijn. Je kunt ook het verschil maken met kleine decoraties of accessoires. Die ervaring wil ik aan mijn klanten meegeven." Wat die dealers onderscheidt van anderen, is het gebruik van sociale media. Dáár doen mensen inspiratie op. Dáár vinden ze tips en tricks om een woning gezellig in te richten. En belangrijk: dáár willen ze dan ook kopen. De webshops met vintage meubelen schieten als paddenstoelen uit de grond. Vooral Instagram, een app waar foto's de hoofdrol spelen, wordt gebruikt als etalage voor de meubels. "Het is erg belangrijk je aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren", zegt De Bisschop. "De pagina's met de mooiste foto's zijn het meest succesvol." De Bisschop verduidelijkt dat graag aan de hand van haar weekplanning. Om een winkelroute uit te stippelen, op koopjesjacht te gaan en die aanwinsten op te schonen, rekent ze telkens een dag werk. Om de meubels en de accessoires te organiseren, taferelen uit te testen en die te fotograferen, trekt ze twee volledige dagen uit. Dat loont, want als ze een nieuwe post online plaatst, zijn de items in 90 procent van de gevallen een dag later verkocht. Dat ziet ook Kris Rutten van Benelux Vintage. Hij is al tien jaar onlinedealer van vintage meubelen en gebruikt sinds vier jaar Instagram om zijn klanten te bereiken. "Tot 60 procent van ons aanbod raakt binnen de vijf minuten verkocht", zegt hij. "Die klanten kopen een meubelstuk puur op basis van de foto's. Daarom moet je kwaliteit bieden. Anders kan het heel snel gedaan zijn." Die kwaliteit uit zich in verschillende vormen. Rutten is ook restaurateur. De meubels die hij aankoopt, knapt hij op met behoud van de authenticiteit: "Eigenlijk zijn de zware eikenhouten sets van veel betere kwaliteit. Maar die gaan vooral richting Oost-Europa. De Scandinavische stijl, gekenmerkt door minimalistische en tijdloze gefineerde meubelen, is hier in trek. We moeten er dus voor zorgen dat we die in een zo perfect mogelijke staat afleveren." De Bisschop van VintageVonk beperkt de ingrepen tot het schoonmaken van de items, het oliën van de scharnieren of het vervangen van een handgreep. "Je moet vooral eerlijk zijn over de staat van een meubelstuk. Voor de klanten draagt dat 'geleefde' aspect ook bij tot de charme." Circulair denken en handelen wordt almaar belangrijker. Toch zijn deze meubels anders dan degene die in een doorsneekringwinkel te vinden zijn. "Voor wie betaalbaarheid belangrijk is, is een kringwinkel vaak de enige optie", zegt Tom Palmaerts. "Uit een onderzoek van Deloitte blijkt dat 46 procent van de Belgen van loonbrief naar loonbrief leeft. Zij hebben weinig overschot en zullen daar winkelen. De vintage interieurstijl die via sociale media opleeft, vind je niet meer in een kringwinkel." Dat beaamt ook De Bisschop: "Door de populariteit van die vintage meubelen zijn ze steeds moeilijker te vinden. Voorlopig explodeert onze aankoopprijs nog niet, al zien we die zienderogen stijgen." Toch gaat ze er prat op, net als Rutten van Benelux Vintage, om alles betaalbaar te houden. Bij elke onlinepost wordt de verkoopprijs transparant meegegeven. "Als dat niet zo is, is het item verkocht", zegt Rutten. "We kiezen heel bewust voor marktconforme prijzen. Als onlinewinkel hebben we maar een beperkte opslagruimte, dus willen we de rotatie hoog houden. Die meubels moeten geen jaar in ons magazijn blijven staan." Een blik onder de foto's op verschillende gespecialiseerde Instagram-pagina's leert ons dat een barkast tussen 250 en 400 euro kost. Een set van twee stoffen stoelen kun je krijgen voor 385 euro. Een dressoir kost dan weer iets meer. De Instagram-generatie (18 tot 45 jaar) geeft dat geld met plezier aan vintage meubelen om een kot, een eerste woonst of een vernieuwde woonkamer in te richten. "De mensen hebben er duidelijk minder moeite mee bij ons 400 euro te betalen dan in pakweg IKEA", zegt Rutten. "Onze unieke stuks behouden hun waarde. Meubels uit een grote keten behouden nog maar een fractie van de aankoopwaarde zodra ze de winkel verlaten." Of het nu gaat om het unieke gevoel, de charme of het nostalgische verhaal dat bij een aankoop hoort, het ecologische aspect lijkt minder een rol te spelen. "Voor mij is het wel belangrijk", zegt De Bisschop. "Ik wil meubels en accessoires een tweede of een derde leven geven. Maar bij de klanten hoor je dat zelden als aankoopmotief." Dat bevestigt Palmaerts: "Wie tweedehandskleding koopt, doet dat vooral uit noodzaak. Het is zelden bedoeld als een statement tegen de fast-fashionindustrie. Voor meubels ligt het allicht iets anders: er zal zeker een groep zijn die het uit ecologisch oogpunt doet en zo een statement maakt. Ik vermoed dat haar aandeel de komende jaren zal toenemen, want dat consumentengedrag biedt een antwoord op grote maatschappelijke vraagstukken rond duurzaamheid en zal onze afvalstromen verkleinen." Van een vintage hype in onze interieurs is dus al lang geen sprake meer, vindt hij. "Wat opnieuw in de mode raakt, is heel neutraal en tijdloos", zegt ook Rutten. "En als de jaren vijftig en zestig weer passé zijn, zijn meubelen uit de jaren tachtig aan de beurt. We zien dat die intussen ook aan een opmars bezig zijn."