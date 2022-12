Worldline Belgium zag het record van het aantal elektronische transacties in deze eindejaarsperiode weer eens sneuvelen. "De Europeanen zijn het hele jaar blijven consumeren", zegt CEO Vincent Roland. "We zien voorlopig geen effect van de hoge inflatie."

Voor Worldline, de grootste Europese aanbieder van betalingsdiensten en verwerker van transacties, is de periode rond Kerst en Nieuwjaar het hoogtepunt van het jaar. De onderneming registreerde op vrijdag 23 december 13,5 miljoen elektronische transacties in fysieke en onlinewinkels in ons land. Dat is een absoluut record. Het transactierecord per minuut sneuvelde op 24 december om 11.23 uur met een piek van 23.751 transacties.

Vincent Roland is de CEO van Worldline Belgium en hij zit in het directiecomité van de Franse groep, die in 2021 een omzet van 4 miljard euro boekte. Hij stelt vast dat de privéconsumptie zich in 2022 helemaal hersteld heeft van de covidcrisis: "Zowat alle sectoren profiteerden van het herstel en zitten weer op het niveau van het pre-covidjaar 2019. Vooral de reisindustrie, de luchtvaart, het toerisme en de horeca hebben een goed jaar achter de rug. Ondanks de geopolitieke en economische context zijn de mensen blijven reizen en consumeren."

Had de hoge inflatie dan geen impact op het bestedingsgedrag?

VINCENT ROLAND. "Wij hebben cijfers tot eind november, en tot dan zien we geen effect van de inflatie op de bestedingen. We weten nog niet precies hoe de huidige feestperiode zal verlopen. Normaal zijn dit de drukste dagen van het jaar, en dat wordt bevestigd door de cijfers uit het kerstweekend. Ik heb er vertrouwen in dat we 2022 in schoonheid zullen afsluiten. Het was voor Worldline een goed jaar, met robuuste resultaten."

Wat zijn de belangrijkste trends in het betalingsgedrag van de Belgen?

ROLAND. "Het aantal elektronische transacties bereikte recordhoogtes, maar wel voor kleine bedragen per transactie. Contactloos betalen (door de betaalkaart tegen een terminal te houden, zonder de pincode in te voeren, nvdr) is voor veel Belgen een gewoonte geworden. Contactloos betalen vertegenwoordigt nu al meer dan 60 procent van de elektronische transacties. We verwachten dat de groei van het elektronische betalen, zowel online als in fysieke winkels, de komende jaren nog zal versnellen."

Betekent dat dat cash dood is?

ROLAND. "Niet helemaal. Er zijn dit jaar in België bijna evenveel transacties aan geldautomaten gebeurd als in 2019. Tijdens de covidpandemie was het aantal geldafhalingen substantieel teruggelopen. Maar dat was dus blijkbaar slechts een tijdelijk fenomeen. Cash zal bij ons nooit verdwijnen, ook al zeggen mensen dat ze het minder gebruiken. Ik denk niet dat België heel snel Scandinavië achternagaat, waar cash in bepaalde landen bijna niet meer wordt gebruikt als betaalmiddel."

Hoe zit het met het mobiel betalen via de smartphone?

ROLAND. "Dat is het favoriete betaalmiddel van de jongeren aan het worden. Maar ook in andere leeftijdscategorieën maken steeds meer mensen gebruik van hun smartphone om te betalen. Vier op de tien Belgen zeggen dat ze al minstens één keer een mobiele betaling in een verkooppunt hebben uitgevoerd, blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel. Opmerkelijk: bij onlineshopping stellen we vast dat vier op de vijf Bancontact-betalingen via de smartphone gebeuren, dus door een QR-code te scannen of via een doorverwijzing naar de Payconiq by Bancontact-app of een bankenapp."

Welke betaalmethodes ziet u de komende jaren aan belang winnen?

ROLAND. "Het scannen van een QR-code met de smartphone gaat zeker nog aan belang winnen. Jongeren gebruiken ook steeds vaker een wearable (zoals een smartwatch, nvdr) om mobiel mee te betalen. In rechtstreekse transacties van de ene rekening naar een andere, of van gsm naar gsm zoals bij Payconiq, of via een bankapplicatie, zit een groot potentieel. Een betaalkaart is dom, de mobiele telefoon biedt veel meer mogelijkheden om data te gebruiken en additionele diensten aan te bieden. De smartphone wordt hét betaalmiddel van de toekomst."

Worldline gelooft sterk in Tap on Mobile. Wat is dat precies?

ROLAND. "Daarbij tikt de klant met zijn betaalkaart of smartphone tegen de smartphone van de handelaar. Voor kleine bedragen volstaat een tik tegen het scherm, voor grote bedragen moet de klant op het scherm een pincode invoeren. Op die manier kan elke handelaar, van de kleinste zelfstandige tot de grootgrutter, met behulp van een Android-app op een eenvoudige manier betalingen aanvaarden op zijn smartphone of tablet. Worldline Belgium was in de groep een pionier door het product deze zomer op de markt te introduceren. Daarna is het internationaal uitgerold onder de naam Worldline Tap on Mobile."

Vanwaar de keuze voor België om het product te lanceren?

ROLAND. "Omwille van de nieuwe wet die op 1 juli in voege trad en die elke handelaar verplicht minstens één manier van elektronisch betalen aan te bieden aan zijn klanten. We zijn ons ervan bewust dat we de kleine handelaren, die slechts een beperkt aantal elektronische transacties verrichten, moeten bijstaan door nieuwe manieren van betalen aan te bieden. Met Tap on Mobile kunnen ze hun smartphone in plaats van de traditionele betaalterminal gebruiken om betalingen te ontvangen. De technologie is afkomstig van een Poolse fintech, SoftPos.eu, waarin Worldline eerder dit jaar een meerderheid nam. Ze is voorlopig alleen werkzaam op Android-toestellen, maar we hopen volgend jaar ook een akkoord te sluiten met Apple."

Betekent dit dat de klassieke betaalterminals afgedaan hebben?

ROLAND. "Nee, ook op dat gebied blijven we innoveren. Onze nieuwe generatie van YUMI-betaalterminals kunnen veel meer dan een betalingstransactie afhandelen. Ze creëren waarde voor de handelaars, bijvoorbeeld door QR-codes te genereren, getrouwheidsprogramma's te integreren en ID-kaarten uit te lezen. Ze hebben een groot scherm en laten nieuwe vormen van contact en interactie tussen de handelaars en hun klanten toe. Handelaars kunnen hun klanten beter leren kennen en hen commerciële voorstellen doen of extra voordelen toekennen. Dat moet bijdragen tot een betere winkelervaring voor de consument."

Worldline in het kort Worldline is het nummer vier in de wereld van de betaaldiensten. In België is het bedrijf ruim marktleider De groep is actief in 40 landen en draaide in 2021 een omzet van 4 miljard euro In 2021 verwerkte Worldline 2,96 miljard transacties. Dit jaar werd de grens van 3 miljard al op 18 november overschreden Het Belgische dagrecord sneuvelde op vrijdag 23 december, toen 13,5 miljoen elektronische transacties geregistreerd werden. Het vorige record dateerde van 1 juli 2022, de eerste dag van de zomerkoopjes, met 12,8 miljoen transacties Wereldwijd zijn er 18.000 werknemers actief bij Worldline, van wie 1.500 in België

Worldline ziet muziek in de Afrikaanse markt Worldline is de op drie na grootste speler op de wereldmarkt van de betaalindustrie. In Europa en België is de Franse groep marktleider. De voorbije jaren heeft ze vooral geïnvesteerd in groei in Zuid-Europa via een samenwerking met lokale banken en handelaars. "In Europa zijn we groot genoeg om te concurreren met onze Amerikaanse sectorgenoten", oordeelt Vincent Roland, de Belgische topman van Worldline. "Maar we zien nog kansen om te groeien, bijvoorbeeld in Frankrijk, Spanje en delen van Oost-Europa. We hopen ook nog steeds dat er een geïntegreerd Europees betalingsschema komt. Er zijn in Europa veel goede lokale oplossingen, maar ze zijn niet operationeel met elkaar verbonden. Daardoor blijven Europese landen voor elke grensoverschrijdende transactie afhankelijk van de netwerken van Visa en Mastercard." Buiten Europa investeert Worldline vooral in de versterking van zijn marktpositie in delen van Azië. Zo is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste spelers in India. Roland: "Veel van onze klanten zijn grote wereldwijde spelers als Lufthansa, Spotify en Airbnb. Zij willen dat Worldline hen overal kan bedienen. Daartoe sluiten wij vaak partnerschappen met lokale spelers, zoals in Zuid-Korea. We zien ook muziek in Afrika. Dat is een heel specifieke markt, waar betalingen grotendeels via de smartphone en mobiele rekeningen gebeuren. We gaan er in zee met telecombedrijven, om mobiele betalingsmogelijkheden mogelijk te maken."

