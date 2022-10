De Zwitserse bank Credit Suisse, een van de grootste vermogensbeheerders van de wereld, zit al anderhalf jaar in het sukkelstraatje. Op 27 oktober stelt CEO Ulrich Körner zijn herstructureringsplan voor. Wat zijn de opties?

Credit Suisse stond de voorbije dagen weer volop in de belangstelling. Berichten dat het Amerikaans ministerie van Justitie gaat onderzoeken of de bank haar klanten heeft geholpen om belastingen te ontduiken veroorzaakten een nieuwe koersval. Credit Suisse sloot in 2014 hierover een schikking met de Amerikaanse fiscus en betaalde een boete van 2,6 miljard dollar. Maar er zijn vermoedens dat de Zwitserse bank ook na die datum doorging met zijn klanten te begeleiden om activa verborgen te houden voor de Amerikaanse belastingen.

...

Credit Suisse stond de voorbije dagen weer volop in de belangstelling. Berichten dat het Amerikaans ministerie van Justitie gaat onderzoeken of de bank haar klanten heeft geholpen om belastingen te ontduiken veroorzaakten een nieuwe koersval. Credit Suisse sloot in 2014 hierover een schikking met de Amerikaanse fiscus en betaalde een boete van 2,6 miljard dollar. Maar er zijn vermoedens dat de Zwitserse bank ook na die datum doorging met zijn klanten te begeleiden om activa verborgen te houden voor de Amerikaanse belastingen.Een nieuwe claim kan Credit Suisse missen als de pest. De bank gaat al anderhalf jaar gebukt onder grote schandalen, slechte investeringen en povere resultaten. In juni werd de bank door het Zwitsers hooggerechtshof schuldig verklaard aan witwassen. Sinds het faillissement van de Britse kredietverstrekker Greensill in 2021 verloor de beurskoers van Credit Suisse twee derden van zijn waarde. Ook aan het Amerikaanse hefboomfonds Archegos scheurden de Zwitsers hun broek.Begin oktober lekte een interne memo van CEO Ulrich Körner uit, bedoeld om de eigen medewerkers te sussen. Maar het resultaat was grote onrust op de financiële markten omdat de indruk gewekt werd dat de bank weleens zou kunnen omvallen. Zo ver zal het allicht niet komen. Toch stellen beleggers zich vragen over hoe het verder moet met Credit Suisse. En als de bank wankelt, is er dan een risico voor de hele Europese bankensector? Dit zijn grosso modo vijf mogelijke scenario's.Op 27 oktober stelt CEO Ulrich Körner een herstructureringsplan voor dat de rendabiliteit van de bank moet herstellen. Verwacht wordt dat hij het mes zal zetten in de zakenbank, zal focussen op het vermogensbeheer en bepaalde activa zal verkopen. Er dreigen duizenden arbeidsplaatsen verloren te gaan en het is niet duidelijk hoe het armlastige Credit Suisse die herstructurering zal financieren. Volgens Financial Times zou Credit Suisse voor 4,5 miljard Zwitserse frank aan activa desinvesteren (onder meer het chique Savoy Hotel in Zurich). De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs denkt dat de bank afstevent op een kapitaaltekort van 4 miljard Zwitserse frank . Dat tekort kan volgens haar oplopen tot 8 miljard Zwitserse frank in 2024.Volgens Goldman Sachs is een kapitaalverhoging aangewezen. Maar dat is niet naar de zin van de bestaande aandeelhouders die het voorbije anderhalf jaar al twee derden van hun investering in rook zagen opgaan. Bij een kapitaalverhoging tegen een lage prijs zou hun belang fors verwateren. De belangrijkste aandeelhouders van Credit Suisse zijn de Amerikaanse investeringsmaatschappij Harris Associates (deel van de Franse bankengroep Natixis/BPCE) en het staatsinvesteringsfonds van Qatar. Dat laatste verwierf 5 procent van de aandelen in 2008 toen Credit Suisse vers kapitaal tankte bij investeerders om de internationale bankencrisis door te komen.Door de ongekende daling van de beurskoers is de marktwaarde van Credit Suisse gedaald tot iets meer dan 12 miljard Zwitserse frank. Daarmee is de bank een goedkoop doelwit met een aantrekkelijke franchise in private banking en vermogensbeheer geworden. De naam van BNP Paribas dook al enkele malen op als een potentieel gegadigde. Maar een overname van Credit Suisse ligt politiek heel gevoelig in Zwitserland. Het land heeft twee universele banken (UBS en Credit Suisse), en de verwachting is dat de Zwitsers die willen houden.Dit is de minst waarschijnlijke optie. Credit Suisse mag dan veel geld verloren hebben aan allerlei schandalen, boetes en slechte investeringen, de bank beschikt nog altijd over een sterke kapitaalbuffer. Eind juni 2022 bedroeg de CET1-kernkapitaalratio 13,5 procent. Dat is meer dan Europese grootbanken als BNP Paribas of Deutsche Bank. Ook CEO Körner hamerde in zijn omstreden memo op het feit dat de bank over voldoende eigen middelen beschikt om de crisis te bezweren.Zowat alle waarnemers gaan ervan uit dat, mocht het schip van Credit Suisse onverwacht toch stranden, de Zwitserse overheid zal tussenbeide komen. Vanzelfsprekend is dit niet, omdat Zwitserland een bondsstaat of confederatie is waar de beslissingsmacht bij de kantons ligt. Toch lijkt het ondenkbaar dat het land een van zijn twee systeembanken zou laten vallen. Er was een precedent in 2008 toen de federale overheid voor 6 miljard Zwitserse frank achtergestelde schuld opnam om UBS te redden. Credit Suisse overleefde toen op eigen kracht door geld op te halen bij investeerders.