Vierde telecomoperator: de licentie ligt klaar, wie durft?

Het Franse Iliad kegelt de mobiele markt in Italië overhoop. In twee maanden won het 1,5 miljoen klanten met stuntaanbiedingen van 5,99 en 6,99 euro. Iliad is ook de gedoodverfde kandidaat om de vierde operator te worden in België, al blijft de echte identiteit van wat de toezichthouder BIPT "een ernstige speler" noemt, voorlopig verborgen.

