Nu de meeste universiteitsstudenten druk aan het studeren zijn voor hun examens, staan we even stil bij een ongewoon academiejaar. Niet alleen bedrijven, ook de presidia van de economierichtingen moesten zich heruitvinden. "Dit was een domper, maar ook een les in crisismanagement."

De studenten in ons land blikken terug op een behoorlijk atypisch academiejaar, met lessen op afstand en weinig of geen fysieke evenementen en bijeenkomsten. De eerstejaarsstudenten hebben het allicht het zwaarst gehad, omdat ze moeilijk nieuwe contacten konden leggen en vriendschapsbanden smeden. "Het was bijzonder moeilijk om de eerstejaarsstudenten te kunnen bereiken dit academiejaar", vertelt Ewoud Cools (22), de preses van de Vlaamse Economische Kring (VEK), de studentenvereniging van de faculteit economie en bedrijfskunde van de UGent. "Dat heeft ook een weerslag op de vereniging. Onze werking heeft elk jaar een nieuwe instroom nodig om te kunnen groeien. Toen ons land voor de tweede maal op slot ging, was het bijzonder moeilijk eerstejaars te activeren en te binden aan onze vereniging."

Motiverende berichten plaatsen op sociale media en oproepen lanceren voor digitale ontmoetingen volstaat niet, beaamt Cedric Verlinden (21), de preses van Ekonomika, de 4500 leden tellende studentenvereniging van de faculteit economie en bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. "Na afloop van onlinebijeenkomsten zijn er amper informele momenten en nauwelijks mogelijkheden tot netwerken. Ook voor de organisatoren. Normaal blik je na een event op café met alle medewerkers terug bij een glas, maar dat viel nu allemaal weg." Verlinden heeft ervaren dat ook die informele momenten heel waardevol zijn, maar dat studenten dat vroeger veel te weinig beseften. Dat betekent uiteraard niet dat de studentenverenigingen hebben stilgezeten. De VEK organiseerde wekelijks gemiddeld vijf tot zes online-initiatieven voor studentengroeperingen voor zijn meer dan 4000 leden. "We hebben onder meer netwerkmomenten, spelletjesavonden, schaaktoernooien en zelfs een escaperoom online georganiseerd", verduidelijkt Ewoud Cools. "Daarnaast hadden we digitale studie- en carrière-events opgezet, zoals evenementen met examentips, en ook uitstroombegeleiding, zoals een event waardoor bedrijven kennis konden maken met studenten en hun ambitie." Zulke zaken werden op poten gezet in Hasselt en Diepenbeek. "Wij organiseerden soms ook hybride events, zoals een coronaproof wandeling", verduidelijkt Frederik Valgaeren (23), preses van Hermes, een studentenvereniging aan de faculteit bedrijfseconomische wetenschappen van de Universiteit Hasselt . "Of sportevenementen, waarbij leden hun prestaties registreerden met de app Strava." In Antwerpen werd de traditionele peter- en meteravond, een groot stadsspel waarbij de eerstejaars in contact komen met de oudere leden van de studentenvereniging, voor het eerst digitaal georganiseerd. "Dat hebben we vervangen door een onlinequiz", verduidelijkt Sander Raeymaekers (22), de preses van Wikings-NSK , de faculteitskring van de faculteit bedrijfswetenschappen en economie van de Universiteit Antwerpen. Ook door de begane paden te verlaten, probeerden de studentenverenigingen toch wat studentenleven te creëren. "Tijdens het tweede semester hadden we bijvoorbeeld een take-awayevenement", vertelt Ewoud Cools. "Studenten konden een picknickpakket bestellen en in kleine bubbels samen lunchen op het Sint-Pietersplein." Sommige events zaten vrij snel vol. Voor sommige werd zelfs een wachtlijst aangelegd. Sander Raeymaekers organiseerde met zijn vereniging een studentenfeest waarin bubbels van vier personen elk aan aparte tafels plaatsnamen. "We deden dat in drie shifts. Zo konden 600 studenten deelnemen." Ekonomika creëerde elke maand digitale teambuildingmomenten, waarin deelnemers andere leden van de vereniging konden leren kennen via speeddating, games en onlinekookavonden met ingrediënten die thuis of op kot geleverd werden. "We hebben ook volop ingezet op persoonlijke ontwikkeling", vertelt Cedric Verlinden. "Met workshops over spreken voor een publiek, timemanagement, LinkedIn optimaal inzetten, lezingen en nog veel meer." Ewoud Cools merkte wel dat na enkele maanden digitale vermoeidheid optrad bij de leden, en de interesse in sommige events in onlinevorm daalde. "Veel studenten hebben een complete afkeer van digitale meetings ontwikkeld." Al kunnen digitale bijeenkomsten ook voordelen bieden in vergelijking met fysieke bijeenkomsten, meent Cedric Verlinden. "We kochten heel wat materiaal aan om livestreaming mogelijk te maken. Daarmee konden we soms een veel groter en breder publiek bereiken dan met fysieke evenementen. Onze faculteit is gevestigd op vier campussen: in Leuven, Antwerpen, Kortrijk en Brussel. Vroeger organiseerden we voor elke campus soms iets apart, nu konden we bepaalde events bundelen in één groot digitaal alternatief." Ook Ekonomika blikt op het coronajaar terug als een periode die zich ertoe leende om innovatief te zijn. Cedric Verlinden: "Normaal worden er in de werking organisatorische elementen overgenomen van de voorgaande jaren. Nu moesten we met een wit blad aan de slag. Ook op het gebied van crisismanagement hebben we heel wat bijgeleerd. Veel activiteiten hebben we last minute moeten aanpassen of bijsturen, in functie van de coronaregels die verstrengden of versoepelden." Wat is het eerste dat studentenverenigingen zullen doen wanneer er nieuwe versoepelingen komen? "Een groot feest geven met heel veel gratis drank", vertelt Sander Raeymaekers enthousiast. "Wij willen graag een zomerbar met terrassen organiseren", zegt Ewoud Cools. "En zo krijgen studenten op de valreep nog dit academiejaar de kans om elkaar écht eens te zien."