Ongeveer vier op de tien handelaars geven aan dat hun omzet door de coronacrisis met meer dan 75 procent is gedaald. Dat blijkt vrijdag uit een enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG). Het resultaat is vergelijkbaar met dat van een week geleden.

De horeca, de sector van kunst, amusement en recreatie, en de handel blijven de zwaarste impact ondervinden. Voorts meldt de helft van de bevraagde ondernemingen liquiditeitsproblemen. De respondenten zien in de zwaarst getroffen sectoren een risico op solvabiliteitsproblemen ontstaan. Wanneer rekening gehouden wordt met de omzet van de onderneming en het gewicht van de bedrijfstak in de Belgische economie, geven de bevraagde ondernemingen voor de voorbije week een daling met 37 procent aan, tegenover 34 procent vorige week.

Het waren opnieuw de kleinste ondernemingen die hun omzet het sterkst zagen teruglopen. Tussen de gewesten zijn er geen grote verschillen. De helft van de ondernemingen blijkt met liquiditeitsproblemen te kampen, een cijfer dat eveneens vergelijkbaar is met vorige week. Wel acht minder dan een op de tien ondernemingen een faillissement waarschijnlijk of heel waarschijnlijk.

Het zijn vooral de kleine ondernemingen die dat risico hoog inschatten. Een op de twee ondernemingen maakt al gebruik van tijdelijke werkloosheid en 9 procent is van plan dat in de komende maand te doen. De drie zwaarst getroffen bedrijfstakken vallen massaal terug op die regeling.

Voorts werkt 32 procent van de werknemers van thuis en blijft 27 procent de verplaatsing naar het werk maken. Slechts 4 procent van de werknemers is om medische of andere redenen afwezig. In totaal hebben 6.906 ondernemingen en zelfstandigen de bevraging, uitgevoerd door federaties BECI, Boerenbond, Unizo, NSZ, UWE en Voka met coördinatie van de Nationale Bank en het VBO, deze week beantwoord.

