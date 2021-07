Muna Therapeutics, een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), heeft bij investeerders 60 miljoen euro opgehaald om medicijnen te ontwikkelen tegen neurologische aandoeningen zoals dementie.

Muna Therapeutics is het resultaat van een fusie tussen het Deense Muna en het Belgische K5 Therapeutics, dat vorig jaar werd opgericht door de VIB, Droia Ventures en professor Bart De Strooper (VIB-KU Leuven). De Deense professor Simon Glerup (Universiteit van Aarhus) ligt aan de basis van Muna.

De twee start-ups hebben de handen in elkaar geslagen om geneesmiddelen te ontwikkelen tegen neurologische aandoeningen zoals dementie. Het onderzoek van de twee professoren wordt daarbij de leidraad. De twee zijn pioniers op vlak van kennis over neurologische ziektes. VIB-professor De Strooper kreeg in 2018 nog de internationaal gerenommeerde Brain Prize voor zijn onderzoek naar de genetische en moleculaire basis van de ziekte van Alzheimer.

Het bedrijf heeft voor haar verdere ontwikkeling een kapitaalinjectie van 60 miljoen euro opgehaald bij een aantal investeerders, waaronder Novo Holdings, Sofinnova Partners, LSP Dementia Fund en Droia Ventures. Specifiek gaat de opbrengst naar het ontwikkelen van geneesmiddelen die aangetaste zenuwcellen herstellen, ontsteking in het zenuwweefsel behandelen en de weerbaarheid tegen hersenziekten vergroten.

'Samenwerking is essentieel in alle aspecten van het onderzoek', zegt professor Bart De Strooper. 'Ik ben ervan overtuigd dat we door de innovatieve aanpak van beide startups te combineren de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer kunnen versnellen. Het veld heeft de afgelopen decennia tegenslagen gekend, maar ik ben optimistisch dat we er met passende investeringen zullen in slagen om betere behandelingen voor patiënten te ontwikkelen.'

