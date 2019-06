De Brusselse verzekeringsstart-up Qover gaat de vakantie in met 8 miljoen euro vers kapitaal. De operatie is de grootste in de jonge geschiedenis van Qover.

De tweede grote financieringsronde die Qover zopas afsloot, werd geleid door het Franse fonds Alven, dat al in meer dan honderd start-ups investeerde, en door Portag3 Ventures, een investeringsvehikel opgericht door de Canadese familie Desmarais.

De groep Desmarais is in België bekend als mede-eigenaar, naast de familie Frère, van Pargesa. Via die holding controleren de twee families hun belang in de beursgenoteerde vennootschap GBL. Voor alle duidelijkheid: de investering in Qover staat los van deze Belgische connectie.

"Met Alven en Portag3 Ventures halen wij nieuwe investeerders in huis die op verschillende vlakken onze groei kunnen ondersteunen", zegt Jean-Charles Velge, medeoprichter van Qover. "Alven kent de Franse markt heel goed en kan helpen onze expansie in dat land te versnellen. Portag3 Ventures is wereldwijd een van de grootste risicokapitaal-investeerders in fintech- en insurtech-bedrijven (jonge technologiebedrijven die actief zijn in de financiële sector, nvdr). Het fonds heeft op die manier heel veel expertise en een netwerk in de verzekeringsbranche verworven."

Met de nieuwe kapitaalronde van 8 miljoen euro erbij heeft Qover sinds zijn start al 15 miljoen euro opgehaald. Belgische investeerders van zaaikapitaal brachten in 2016 anderhalf miljoen euro kapitaal aan. Een jaar later volgde een eerste grote investeringsronde onder leiding van de Franse groep Anthemis (5,5 miljoen euro). Die doet ook in deze tweede ronde mee.

Qover werd in 2016 opgericht door Quentin Colmant en Jean-Charles Velge. Het bedrijf biedt zijn klanten een IT-infrastructuur en software waardoor het in enkele weken tijd mogelijk is verzekeringsproducten in elk land van Europa aan te bieden. "Wij zijn actief op het snijpunt van technologie en verzekeringen", zegt Velge. "Wij willen de partner zijn van elke onderneming die digitaal verzekeringen wenst aan te bieden."

Via partnerships met bedrijven als Deliveroo, Creditea, Vanbreda Risk & Benefits, Immoweb en Poppy verzekert Qover circa 50.000 individuen in acht landen. De scale-up wil enerzijds de digitale verzekeringspartner van alle bedrijven uit de nieuwe digitale economie worden. Anderzijds kan het bedrijf traditionele verzekeraars bijstaan in de digitalisering van hun activiteiten.

Met het vers kapitaal wil Qover de verkoop van zijn producten en diensten naar een meer industriële schaal tillen. "We gaan sneller onze activiteiten in Europa uitbreiden", vertelt Velge. "De klemtoon ligt op de Franse markt, maar we kijken ook naar het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Daarnaast gaan we de verse middelen investeren in verder onderzoek en ontwikkeling, en in het aanwerven van medewerkers met topprofielen".