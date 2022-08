Verzekeraar Ageas heeft een goede eerste jaarhelft achter de rug en keert een interimdividend uit van 1,5 euro per aandeel, zo maakte het bedrijf woensdag voor beurs bekend.

De nettowinst klokte af op 456 miljoen euro, 39 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het incasso of premie-inkomen van Ageas steeg met 5 procent tot 9 miljard euro. Zowel bij de levensverzekeringen als bij de schadeverzekeringen stegen de inkomsten.

'Zowel operationeel als commercieel presteerden we zeer goed in alle regio's en productlijnen. Ook opmerkelijk is het post-COVID verkoopmomentum in de meeste Aziatische landen', zegt Ageas-topman Hans De Cuyper in een toelichting.

Onder meer in China verkocht de Belgische verzekeraar veel nieuwe levensverzekeringscontracten. De CEO verwacht over heel 2022 een nettowinst van 1 miljard euro te kunnen halen.

