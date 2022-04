Het vertrouwen in de Duitse economie is voor de tweede maand op rij gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de prijsstijgingen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne.

De vertrouwensindicator van het Duitse onderzoeksinstituut ZEW daalde in april tot -41, in maart lag dat ook al op -39,3. Het gaat daarmee om het laagste peil sinds de uitbraak van de coronapandemie in 2020. Voor de terugval was de ZEW-indicator drie maanden op rij gestegen als gevolg van de coronaversoepelingen. De Duitse industrie, die zwaar op de industrie leunt, staat voor aanzienlijke hindernissen nadat de oorlog in Oekraïne de energieprijzen deed stijgen en de bevoorradingsketens verstoorde. De inflatie bereikte in maart bovendien het hoogste peil in ruim 40 jaar. Bedrijven worden als bijzonder kwetsbaar gezien door hun sterke afhankelijkheid van Russisch gas.