Het Belgisch ondernemersvertrouwen is in augustus voor de vierde maand op rij gedaald, blijkt donderdag uit de resultaten van de maandelijkse enquête van de Nationale Bank.

Ondernemers zijn de laatste maanden over het algemeen somberder geworden over de economische conjunctuur, zo blijkt. De NBB-indicator die dat vertrouwen peilt, noteert in augustus voor de vierde opeenvolgende maand op rij een daling tot -5,8, tegenover -2,8 in juli ,-1,8 in juni en 1,8 in mei.

De daling in augustus is te wijten aan de industrie (van -2,6 tot -7,2) en de dienstensector (van 4,4, tot 2,1), waar bedrijven somberder zijn dan vorige maand. Beide sectoren tekenen een forse verslechtering van de huidige activiteit op, maar zijn wel iets positiever over hun vooruitzichten.

In de bouw (-6,3 tot -5,6) en de handel (-16,5 tot -11,9), waar het vertrouwen de voorbije maanden al fors lager uitkwam dan in de andere sectoren, was er in augustus een herstel. Bouwbedrijven zien de orderboekjes vullen, handelaars hebben betere vooruitzichten wat de vraag en de werkgelegenheid betreft.

