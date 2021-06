De Oostendse vastgoedontwikkelaar Versluys, de luchthaven Oostende en haven Zeebrugge zetten een gezamenlijk commercieel en logistiek platform op voor klanten in de e-commerce.

"Bij e-commerce denkt iedereen aan snelle verzendingen, maar dan vergeet men dat er ook multimodale logistiek rond de zeehavens nodig is", zegt Marcel Buelens, de CEO van Versluys Logistics. "Versluys, de luchthaven en de zeehaven kunnen die samen leveren."

Buelens was tot december de CEO van de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge, als vertegenwoordiger van de Franse uitbater Egis. Hij heeft een lange staat van dienst in de logistiek. Hij werkte bij Federal Express, DHL, Dachser, Brussels South Charleroi Airport en Swissport. "Ik wilde op 66 jaar op rust gaan, maar Versluys, dat toch vooral bezig is met residentiële projecten, vroeg me dit project aan te pakken", stelt hij. "Het is een mooie uitdaging, want de luchthaven in Oostende behandelt wel cargo, maar heeft veel kansen laten liggen."

Buelens werkt twee tot drie dagen in de week voor zijn nieuwe werkgever. Er is een vergunning aangevraagd voor een loods van 16.000 vierkante meter op de luchthaven, een investering van 10 tot 12 miljoen euro. Versluys won in 2020 een aanbesteding om die logistiek uit te bouwen. Zodra de vergunning er is, kan de loods in zes tot acht maanden gebouwd zijn.

"We zoeken voor het gezamenlijke platform klanten in de internationale wereld van de e-commerce", aldus Buelens. "Uiteraard werken die veel met luchtvracht, maar ook met zeevracht, trein- en wegtransport. Na een contact met het Zeebrugse havenbestuur bleek snel dat samenwerking mogelijk is. Omdat door het havenstatuut de behandeling in zeehavens relatief duur is, en gewone logistiek vanuit de luchthaven ook niet aangewezen is, zoeken we samen klanten waarvoor Versluys een Europees distributiecentrum kan laten bouwen op een andere plaats in Vlaanderen. We hebben al enkele contacten, die zeer veel interesse tonen."

