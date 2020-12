De Nederlandse onlinemarktplaats Catawiki heeft vers geld opgehaald. Investeringsbedrijf Permira pompt 150 miljoen euro in het veilinghuis.

Catawiki begon in 2008 als een online dienst waar verzamelaars stripboeken en postzegels konden kopen en verkopen, en is sindsdien uitgegroeid tot een veilingsite voor bijzondere objecten. Sieraden, horloges, interieur en decoratie en kunst zijn momenteel de populairste objecten. In België zijn bijvoorbeeld ook strips populair op Catawiki.

Met het verse geld wil Catawiki onder meer investeren in technologie en marketing en wil het nog meer experts inhuren. Ook de bestaande aandeelhouder Accel nam deel aan de financieringsronde.

