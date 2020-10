De Duitse autobouwer Daimler heeft in het derde kwartaal verrassend sterk gepresteerd. Er werd een miljard euro meer winst gerealiseerd dan verwacht, zo blijkt uit de kwartaalcijfers die de Mercedes-maker donderdagavond heeft vrijgegeven.

In het tweede kwartaal veroorzaakte de coronacrisis nog dieprode cijfers bij de autobouwer. Maar de markt herstelde sneller dan verwacht, in het bijzonder in september. Daimler lette bovendien sterk op de centen.

Dat resulteerde in een voorlopig resultaat voor intresten en belastingen van 3,07 miljard euro in het derde kwartaal: dat is beter dan de 2,7 miljard euro van een jaar geleden en een miljard euro beter dan verwacht.

Daimler verwacht dat de positieve dynamiek zich ook in het laatste kwartaal voortzet, in de veronderstelling dat er geen tweede lockdown zit aan te komen. Het bedrijf komt volgende week met definitieve cijfers.

