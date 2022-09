De Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital is door de ondernemingsrechtbank donderdag failliet verklaard. Dat zegt de woordvoerder van de ondernemingsrechtbank, Frank Vennekens.

Op 20 september hadden de resterende bestuurders van Merit, in samenspraak met de twee voorlopige bewindvoerders, het failliesement reeds aangevraagd. Sinds de Nationale Bank de licentie van Merit in april introk, gingen de voorlopige bewindvoerders tevergeefs op zoek naar een overnemer, onder andere in Luxemburg.

Als curator worden nu Steven Boeynaems en Christiaan Hendrickx aangeduid, van het kantoor Dilaw Greenfield. 'Zij nemen het bestuur over en zullen een stand van zaken opmaken', aldus Vennekens.

