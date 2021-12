In november zijn in de Europese Unie bijna 15 procent minder nieuwe commerciële voertuigen ingeschreven dan in dezelfde maand in 2020. Het is de vijfde maand op rij dat de verkoop van bestelwagens, bussen en vrachtwagens daalt, zegt de Europese sectorkoepel ACEA.

In totaal werden in november 142.480 nieuwe commerciële voertuigen ingeschreven, 14,7 procent minder dan een jaar eerder. De daling was het meest uitgesproken bij de lichte bedrijfsvoertuigen, zeg maar de bestelwagens: -16,6 procent. Die maken 80 procent van de totale markt uit.

In de volledige periode tussen januari en november dit jaar steeg het aantal inschrijvingen van nieuwe commerciële voertuigen.

In de vier grootste markten - Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje - ging de verkoop van commerciële voertuigen erop achteruit, met Spanje voorop (-30,4 procent). In België werden 5.520 nieuwe commerciële voertuigen verkocht, 11,8 procent minder dan in november 2020.

Van januari tot en met november werden in de Europese Unie ruim 1,72 miljoen nieuwe commerciële voertuigen ingeschreven. Dat zijn er nog 11,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. België staat op +3,3 procent.

