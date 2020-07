In Venezuela wordt geen olie meer opgepompt, zo blijkt uit gegevens van de Amerikaanse oliedienstenleverancier Baker Hughes. Een verklaring ligt bij het feit dat er geen kopers meer zijn voor Venezolaanse olie, als gevolg van het embargo dat de Verenigde Staten tegen het land hanteert.

Vorig jaar deze tijd waren er nog 22 olieplatformen actief in Venezuela. En in 1998 zelfs meer dan honderd. Venezuela bezit dan ook de grootste oliereserves ter wereld. In het verleden was dat een belangrijke bron van inkomsten, maar onder president Hugo Chavez en nadien Nicolas Maduro kwam het land in een ongeziene crisis terecht.

Sinds iets meer dan een jaar heeft Amerikaans president Donald Trump een embargo ingesteld tegen Venezuela, met de bedoeling om het socialistische regime neer te halen. Tot twee jaar geleden voerde Venezuela dagelijks een half miljoen vaten ruwe olie uit naar de VS.

Naast het embargo, zou het land nu ook onvoldoende opslagruimte hebben en geen middelen om de olie vloeibaar te maken.

