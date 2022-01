Meer dan veertig procent van werknemers die door een coronabesmetting thuis moeten blijven, dient bij zijn of haar werkgever een doktersattest in, terwijl dat eigenlijk een quarantaineattest zou moeten zijn. Dat blijkt uit een recente bevraging van ondernemersnetwerk Unizo bij 218 bedrijven, verspreid over Vlaanderen.

Bij twee op de drie bedrijven waren er sinds 1 december één of meerdere werknemers, die geen functie hadden waarbij ze konden telewerken, afwezig door een quarantaine van zichzelf of van een gezinslid.

Van deze bedrijven geeft 42 procent aan dat ze in geen enkel quarantainegeval een quarantaineattest hebben ontvangen van hun werknemer. Het bedrijf kreeg wel een doktersbriefje. Een op de vier werkgevers meldt daarnaast dat ze voor minder dan 25 procent van de werknemers in quarantaine effectief een quarantaine-attest kregen. Minder dan een op de vijf werkgevers ontving in alle quarantainegevallen een correct attest.

Nodeloze kosten

Door een doktersbriefje in te dienen, kunnen werknemers terugvallen op hun volledig loon, waar ze bij een quarantaineattest slechts zeventig procent van hun loon behouden.

'Het systeem jaagt werkgevers nodeloos op kosten', zegt Elke Tielemans, directeur Unizo Vlaams-Brabant en Brussel. 'Veel ondernemers zijn verrast door het hoge aantal ziektedagen die zij omwille van gewaarborgd loon aan hun medewerkers betalen, in plaats van terug te kunnen vallen op tijdelijke werkloosheid. Ondernemers gunnen hun werknemers uiteraard alle rust en een vlot herstel na een coronabesmetting, maar vragen wel dat de systemen van ziektebriefjes en quarantaineattesten correct gebruikt worden. We vinden het niet correct dat werkgevers moeten opdraaien voor de volledige loonkost van medewerkers die in feite op tijdelijke werkloosheid beroep moeten doen.'

De bevraging van Unizo dateert van 13 en 14 januari van dit jaar.

