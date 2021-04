Het parket van Oost-Vlaanderen wil in het Optima-­dossier veertien mensen en vennootschappen laten door­verwijzen naar de correctionele rechtbank. Dat staat in de 225 bladzijden lange eindvordering van het parket, vernam De Tijd.

Het gaat naast gewezen Optima-­topman Jeroen Piqueur, zijn zoon, zijn schoonzoon en de failliete Optima Bank ook om de ex-Optima-­toplui Jo Viaene, Philip De Hulsters, Frank Vincent en Jan De Paepe, jarenlang het hoofd van de juridische dienst van Optima, en de Luxemburgse verzekeraar Lombard waarmee ­Optima zaken deed.

Een opmerkelijke naam tussen de veertien is die van de socialistische oud-­minister Luc Van den Bossche (73). Hij werd al in 2008 voorzitter van de financiële dienstverlener Optima en was van eind 2011 tot begin 2015 CEO van Optima Bank, waarna hij nog tot juni 2016 voorzitter was van de raad van bestuur van de vastgoedmaatschappij ­Optima Global Estate.

Van den Bossches advocaat ­Walter Van Steenbrugge reageert verbaasd. 'Mijn cliënt is nooit in verdenking gesteld tijdens het ­gerechtelijk onderzoek. Hij is ­alleen twee keer gehoord in deze zaak. Ik heb nog geen kennis van de eindvordering, maar het zal dus niet moeilijk zijn om eventuele ­betichtingen te weerleggen.'

Het gerechtelijk onderzoek gaat vooral over zo'n 100 miljoen euro die zou zijn onttrokken aan ­Optima in België via structuren in Liechtenstein, Zwitserland, Luxemburg en Nederland. Het ging om opbrengsten uit de samenwerking van Optima met Lombard. Dat gebeurde voor de oprichting van Optima Bank in 2011, maar het wegsluizen van de gelden benadeelde volgens de speurders wel finaal Optima Bank. De zaak komt op 16 juni voor de raadkamer, die beslist wie op de beklaagdenbank belandt.

