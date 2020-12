Het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroeg, is aanzienlijk gedaald.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid werden er 803.000 aanvragen ingediend, een daling met 89.000 vergeleken met een week eerder. Het is voor het eerst in drie weken dat een afname werd geregistreerd.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 803,000 for the week ending 12/19 (-89,000).



Insured unemployment was 5,337,000 for the week ending 12/12 (-170,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW — US Labor Department (@USDOL) December 23, 2020

Economen hadden in doorsnee op 880.000 nieuwe aanvragen gerekend. Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de Verenigde Staten een beroep gedaan op het sociale vangnet. Doordat grote bedrijven reorganisaties hebben aangekondigd, blijven er nog wel steeds veel nieuwe aanvragen binnenstromen.

Sinds midden maart lag het aantal uitkeringsaanvragen in de VS maandenlang boven de 1 miljoen door de coronacrisis. Pas in augustus dook het aantal aanvragen in een week voor het eerst onder dat niveau.

Intussen wacht in de VS een tweede steunpakket van ongeveer 900 miljard dollar op de handtekening van de president. Dat pakket omvat onder meer een eenmalige cheque van 600 dollar voor de meeste Amerikanen, en steun voor de miljoenen Amerikanen die sinds het uitbreken van de coronapandemie hun baan zijn kwijtgeraakt. Probleem is dat president Trump aanpassingen eist vooraleer hij zijn goedkeuring geeft.

