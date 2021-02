In januari 2021 zijn er 23.640 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB, of 16 procent minder dan in januari vorig jaar.

De voorbije twaalf maanden zijn 236.217 vacatures gemeld aan de VDAB. Dat is 20,1 procent minder dan in de periode van twaalf maanden daarvoor, blijkt maandag uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst.

Slechts twee sectoren meldden de afgelopen twaalf maanden meer vacatures dan in dezelfde periode daarvoor: de primaire sector (+48,2 procent) en de sector Energie, water en afvalverwerking (+18,5 procent). In de sectoren Gezondheidszorg (-0,6 procent), Vervaardiging van bouwmaterialen (-5,8 procent) en Metaal (-6,1 procent) waren er de afgelopen twaalf maanden ook minder vacatures. Die sectoren behoren wel nog tot de betere, aldus de VDAB.

Sommige sectoren hebben sterk te lijden door de coronacrisis. Vanuit de sector Horeca en toerisme zijn zo de afgelopen twaalf maanden 54,8 procent minder vacatures gemeld. Ook bij Ontspanning, cultuur en sport was er in die periode een kwart minder vacatures (-27,2 procent).

'Als we de vacaturecijfers van januari 2021 naast deze van januari 2020 leggen, dan is de impact van de coronacrisis duidelijk zichtbaar', zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits in een persbericht. 'Terwijl er in januari nog krapte op de arbeidsmarkt was door een laag aantal werkzoekenden maar hoog aantal vacatures, is de situatie nu grondig veranderd. Toch is er van een grote schok nog geen sprake. Er blijven vacatures en werkzoekenden die we kunnen matchen', klinkt het.

Crevits wijst er ook nog op dat er vergeleken met december 2020 in januari van dit jaar 5.413 meer vacatures rechtstreeks zijn gemeld aan de VDAB.

De voorbije twaalf maanden zijn 236.217 vacatures gemeld aan de VDAB. Dat is 20,1 procent minder dan in de periode van twaalf maanden daarvoor, blijkt maandag uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst.Slechts twee sectoren meldden de afgelopen twaalf maanden meer vacatures dan in dezelfde periode daarvoor: de primaire sector (+48,2 procent) en de sector Energie, water en afvalverwerking (+18,5 procent). In de sectoren Gezondheidszorg (-0,6 procent), Vervaardiging van bouwmaterialen (-5,8 procent) en Metaal (-6,1 procent) waren er de afgelopen twaalf maanden ook minder vacatures. Die sectoren behoren wel nog tot de betere, aldus de VDAB.Sommige sectoren hebben sterk te lijden door de coronacrisis. Vanuit de sector Horeca en toerisme zijn zo de afgelopen twaalf maanden 54,8 procent minder vacatures gemeld. Ook bij Ontspanning, cultuur en sport was er in die periode een kwart minder vacatures (-27,2 procent). 'Als we de vacaturecijfers van januari 2021 naast deze van januari 2020 leggen, dan is de impact van de coronacrisis duidelijk zichtbaar', zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits in een persbericht. 'Terwijl er in januari nog krapte op de arbeidsmarkt was door een laag aantal werkzoekenden maar hoog aantal vacatures, is de situatie nu grondig veranderd. Toch is er van een grote schok nog geen sprake. Er blijven vacatures en werkzoekenden die we kunnen matchen', klinkt het. Crevits wijst er ook nog op dat er vergeleken met december 2020 in januari van dit jaar 5.413 meer vacatures rechtstreeks zijn gemeld aan de VDAB.