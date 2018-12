VBO: 'We hebben begrip voor wie betoogt, maar ambitieuze hervormingen zijn noodzakelijk'

De vakbonden hebben vrijdag een actiedag georganiseerd. Daarmee hekelen ze de pensioenplannen van de regering, het mislukken van het overleg over de zware beroepen en het gebrek aan koopkracht.

Het VBO zegt begrip te hebben voor die betoging, of toch tenminste voor de verzuchtingen van de betogers. 'De wereld verandert, sneller dan we soms denken of willen. Dat maakt ons onzeker, omdat we geen idee hebben wat de toekomst brengt. Toch zijn ambitieuze hervormingen op de arbeidsmarkt of in onze pensioenen noodzakelijk', aldus gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans in een open brief.

Het VBO refereert wat dat betreft aan een open brief uit 2004, die toen werd opgesteld door SP.A'ers Frank Vandenbroucke en Johan Vande Lanotte, waarin beide politici wijzen op de lage werkgelegenheidsgraad en kortere loopbaanduur in ons land in vergelijking met de andere landen. 'Binnen enkele weken zal deze brief exact 15 jaar oud zijn, maar hij is actueler dan ooit', klinkt het bij het de werkgeversorganisatie.

Om de betaalbaarheid van de pensioenen te kunnen garanderen, argumenteert het VBO, zijn nu eenmaal hervormingen nodig. 'We kunnen dit systeem enkel behouden door onze werkgelegenheidsgraad te verhogen'. Er moet ook worden ingezet op langer werkbaar en wendbaar werken, en een verdere lastenverlaging op arbeid., luidt het.

Bonden op bezoek bij het VBO

Aan de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in Brussel werd het vrijdag overigens behoorlijk rumoerig. Vakbondsleden besmeurden er de gevel en brachten stickers aan.

Vervolgens legden de afgevaardigden van de vakbonden hun eisen voor aan gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. Dat gebeurde in de vorm van een presentatie, zonder verder overleg tussen bonden en werkgevers.

'We hebben al onze eisen gepresenteerd en op tafel gelegd. De zware beroepen, de koopkracht en de ambitie van het volgende interprofessioneel akkoord moeten zijn essentiële onderwerpen. Ze hebben geluisterd en ze hebben herhaald dat ze oplossingen willen vinden, maar wel rond de tafel. Verder waren er geen voorstellen van hun kant', aldus Michaël Dufrane, interprofessioneel secretaris van de liberale vakbond ACLVB. Het VBO zelf gaf daarover weinig commentaar. 'De vakbonden hebben hun eisen voorgelegd', luidde het kort.