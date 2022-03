Werkgeversorganisatie VBO heeft een 'taskforce' opgericht om Belgische bedrijven te helpen die getroffen zijn door het conflict in Oekraïne, zo kondigt ze maandag aan.

De invasie heeft gevolgen voor Belgische ondernemingen en hun personeel in zowel Oekraïne als Rusland, bleek de jongste dagen al. Maar ook onrechtstreeks voelen Belgische bedrijven de gevolgen van de oorlog.

"De eerste effecten van de crisis zijn vandaag al voelbaar in verschillende sectoren en subsectoren zoals de voedingssector, de grootdistributie, de houtsector, tal van technologische industrieën, de bouwsector en het internationaal vervoer. Dat kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, omwille van hun handelsbetrekkingen (invoer of uitvoer) met de landen die bij het conflict betrokken zijn, door hun activiteiten ter plaatse, vanwege de sancties die Rusland en Wit-Rusland opgelegd krijgen of ten gevolge van de prijsstijgingen en tekorten aan bepaalde grondstoffen", illustreert het VBO.

De werkgeversorganisatie zette samen met de sectorfederaties een 'multidisciplinaire taskforce' op, om de situatie en de verschillende gevolgen op onze economie zo goed mogelijk te kunnen opvolgen. Er werd een eerste inventaris opgemaakt van de sectoren die het sterkste blootstaan aan de oorlog, en van de praktische vragen die daarbij rijzen. Ook de overheden werden hierover gesensibiliseerd.

De taskforce zal nu de impact van de sancties verder opvolgen, net als verstoringen voor de in- en uitvoer, de gevolgen inzake energie, de impact op de inflatie en economische groei,... Aan de overheden is gevraagd om één aanspreekpunt op te richten waar bedrijven terechtkunnen met hun concrete vragen. Op de website van het VBO werd alle informatie over officiële maatregelen gebundeld. Ondernemingen met vragen kunnen terecht bij hun sectorfederatie.

'Het VBO is geschokt door de Russische invasie in Oekraïne en roept samen met andere werkgeversorganisaties in Europa op om de wapens neer te leggen', klinkt het nog.

