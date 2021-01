De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat bijna 100.000 bedrijven die perfect gezond waren voor de crisis, in financiële moeilijkheden zitten. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Ook al ziet de economische situatie van ons land er iets minder dramatisch uit dan bij het begin van de pandemie, toch zit onze economie door het virus nog steeds in een 'houdgreep', zo blijkt uit de halfjaarlijkse rondvraag van het VBO.

Zo blijkt uit de enquête - die in november werd gehouden - dat de economische activiteit toen gemiddeld nog steeds 7 procent lager lag dan normaal. De bedrijven gaven aan dat ze binnen zes maanden - in mei dus - rekenen op een activiteit die 3 à 5,3 procent lager zal liggen.

Ook de productiviteit staat nog steeds onder druk, in het bijzonder in de industrie. Intussen blijven de kosten hoog. Zo stijgen de loonkosten door indexeringen en barema's, en geven bedrijven geld uit om de pandemie te bestrijden. Die combinatie van lagere activiteit en productiviteit in combinatie met hoge kosten, bezorgt de rentabiliteit van de bedrijven een 'zware klap', benadrukt VBO-hoofdeconoom Edward Roosens. Naar schatting is er 20 miljard euro cash weggevloeid door de crisis.

Overlevingsmodus

Dat zorgt er volgens de VBO-econoom voor dat 'een op de vier à een op de vijf bedrijven die perfect gezond waren voor de crisis, in financiële moeilijkheden zitten'. Het gaat om een kleine honderdduizend bedrijven. 'Bedrijven zitten in overlevingsmodus', concludeert Roosens.

VBO-topman Pieter Timmermans waarschuwt voor de liquiditeit en solvabiliteit van de bedrijven. "Bedrijven overleven vandaag nog nauwelijks. Honderdduizend bedrijven hebben het moeilijk. Hun reserves raken op."

