De schoenenverkoper vanHaren, die 40 locaties van Brantano heeft overgenomen, voorziet dan toch jobs voor maximaal 300 vroegere Brantano-medewerkers. Dat meldt De Standaard woensdag.

De bedoeling is nu ook dat de werknemers die aangeworven worden, hun huidige loonsvoorwaarden zullen behouden. 'Beter laat dan nooit, maar dit is alleszins een onverwachte opsteker', klinkt het bij vakbondssecretaris Sven De Scheemaeker van ACV Puls.

Vorige week maakte de Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren bekend dat het 40 Brantano-winkels zou overnemen. Volgens de bonden zouden er mogelijk 200 tot 240 jobs behouden kunnen worden. VanHaren liet wel weten dat ze ook extern zouden aanwerven en dat elke werknemer die kon blijven een nieuw contract zou krijgen, waarbij de anciënniteit nul was. Maar woensdag heeft de directie van vanHaren, dochter van de Duitse schoenenreus Deichmann, echter aan de vakbonden duidelijk gemaakt dat het voornemen er is om de vroegere medewerkers van Brantano als eerste de kans te geven op een baan in de vroegere Brantanowinkels.

In het meest gunstige geval zou er plaats zijn voor bijna 300 voormalige werknemers van Brantano: 250 vaste medewerkers, aangevuld met tijdelijke werknemers en jobstudenten. Ook belooft vanHaren om cao 32 bis te respecteren. Dat wil zeggen dat de werknemers die aangeworven worden, hun huidige loonsvoorwaarden en dus hun anciënniteit zullen behouden.

Bij vakbond ACV Puls reageren ze tevreden op de plannen van vanHaren. 'Dit is een onverwachte opsteker', zegt vakbondssecretaris Sven De Scheemaeker. 'VanHaren is lang vaag gebleven over de plannen, maar het nieuws dat ze nu personeel willen overnemen met respect voor cao 32 bis stemt ons tevreden. We gaan dat voorstel ook verdedigen bij onze achterban.' Voor het faillissement werkten bijna 900 mensen bij Brantano, verdeeld over de hoofdzetel, het distributiecentrum en de winkels. In de winkels zelf ging het om 647 medewerkers.

De bedoeling van vanHaren is om de overgenomen winkels vanaf 1 februari opnieuw te laten openen.

