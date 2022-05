Vanaf morgen/dinsdag 3 mei moeten passagiers en cabinepersoneel geen mondmasker meer dragen aan boord bij Brussels Airlines. Dat is maandag beslist door de luchtvaartmaatschappij.

'Het vliegtuig was altijd al een plek met heel laag besmettingsgevaar dankzij de geavanceerde luchtfiltersystemen. Nu het mondmasker wegvalt, zetten we weer een stap richting het 'normale' reizen na de pandemie', klinkt het in een mededeling.

Nu de mondmaskerplicht wegvalt 'wordt de ervaring op de luchthaven, waar het masker sinds een tijd niet meer verplicht is, doorgetrokken naar het vliegtuig zelf', aldus nog Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij wijst erop dat het mondmasker wel nog verplicht kan zijn in buitenlandse luchthavens: reizigers dienen de regels van het land van bestemming te controleren voor vertrek.

'Het vliegtuig was altijd al een plek met heel laag besmettingsgevaar dankzij de geavanceerde luchtfiltersystemen. Nu het mondmasker wegvalt, zetten we weer een stap richting het 'normale' reizen na de pandemie', klinkt het in een mededeling.Nu de mondmaskerplicht wegvalt 'wordt de ervaring op de luchthaven, waar het masker sinds een tijd niet meer verplicht is, doorgetrokken naar het vliegtuig zelf', aldus nog Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij wijst erop dat het mondmasker wel nog verplicht kan zijn in buitenlandse luchthavens: reizigers dienen de regels van het land van bestemming te controleren voor vertrek.